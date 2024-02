Le futur de l’humanité est à Central Station

Central Station est située dans l’ancienne Tel-Aviv, « haut dans l’atmosphère, bordée par le réseau de vieilles autoroutes, désormais silencieuses ». Elle abrite un quart de millions de réfugiés et de migrants, dans un beau melting-pot culturel et religieux. Juifs, Chinois, Russes ou Américains peuvent décider de suivre la foi qui leur convient, oscillant à l’envi entre les confessions de notre monde actuel et celles, spirituelles ou pixelisées, qui ont intégré ce monde futuriste. Au cœur de ce système, une harmonie surprenante et idyllique où la tolérance est à la base de tout.

Autre particularité de ce lieu : la « Conversation » – une communication en ligne, virtuelle, constante, qui relie chaque entité vivante ou mécanique, à n’importe quel moment, grâce à cette excroissance, derrière l’oreille, qui permet de se connecter à ce réseau. Ce nœud de données génétiques, appelé « aug », fait donc partie du quotidien.

Les Autres, « ces enfants de la digitalité » qui ponctuent le récit, n’apparaissent et n’existent que pour ceux qui sont reliés à la Conversation. À leurs côtés, c’est tout un mélange de créatures et d’entités qui cohabitent : des humains et leur aug, des robots, des gamins enfantés dans des labos, ou encore des robotniks. Ces cyborgs ont été modifiés encore et encore, animés à chaque mort pour être envoyés à la guerre, composés parfois plus de parties mécaniques que d’organes vivants.

Central Station est un roman qui avait été publié dans sa langue d’origine en 2016 et qui trouve enfin sa traduction française, grâce aux éditions Mnémos et au travail de Julien Bétan. Mieux vaut tard que jamais, comme ils disent. Dans ce récit, écrit avec une plume ravissante, Lavie Tidhar ne nous explique jamais tout à fait comment le futur qu’il dépeint en est arrivé là. Est-ce le résultat d’années de conflits armés ? Qui a eu le dernier mot ? Comment l’humain a-t-il découvert toutes ces planètes, ou posé ses valises sur les lunes de Jupiter ? Non, rien de tout ça. Et finalement, tant mieux : Lavie Tidhar nous oblige alors à observer, tranquillement, ce que l’omniprésence de la technologie, qui semble avoir atteint son paroxysme, signifie pour les êtres qui dépendent d’elle.

Central Station n’est pas un grand space opera qui donne des frissons à chaque page ; ce roman, quoique bel et bien ancré dans le genre de la science-fiction, s’attarde sur des personnages qui sont – presque – normaux.

Mama Jones, propriétaire d’un Shebeen, a le rôle de mère adoptive pour le petit Kranki ; connue par toute la communauté, elle incarne la stabilité et la générosité. Son frère, Achimwéné, est né sans module, ce qui l’exclut de la perpétuelle Conversation à laquelle le reste du monde a accès. Mais il se satisfait de sa collection de livres – et de son amour pour Carmel, « strigoï » ou une sorte de vampire futuriste, qui se nourrit exclusivement de données. Central Station nous permet aussi de rencontrer Isobel Chow, une jeune femme dont le travail la transporte dans la virtualité. Sa relation avec Molt, un robotnik, est d’abord un secret, alors qu’ils se donnent rendez-vous sous les auvents, à l’abri des regards.

Central Station s’attarde donc sur la vie de tous ces personnages, chapitre après chapitre, alors qu’ils évoluent et font changer, à leur manière, l'existence des autres. Tous différents, humains ou non, touchants et attachants.