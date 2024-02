À Tolède, une grande leçon de ténèbres

Une manière de sortir de ce qu’on appelle souvent sa « zone de confort » pour aller explorer autre chose, pour aller autrement à la découverte d’un territoire inconnu, d’un monde vivant et mort à la fois, d’une ambiance unique où le silence et la solitude n’ont d’autre alternative que cette conversation impossible, muette et personnelle avec l’auteur de ces tableaux qu’il n’est usuellement possible que d’apercevoir dans le murmure permanent des respirations, dans les chuchotements, les froissements d’étoffes, les glissements ou les percussions de chaussures, les déclenchements d’appareils photographiques, derrière des dos opaques, derrière des coiffures mouvantes... d’une foule (insupportable comme j’ai pu l’expérimenter récemment avec Modigliani à l’Orangerie ou Van Gogh à Orsay) animée, elle aussi, par des sentiments multiples.

Mais jamais dans le silence, la solitude et la pénombre.

Pour se plier à cet exercice (de mon point de vue particulièrement enthousiasmant), Léonor de Récondo a choisi le Museo El Greco à Tolède. El Greco, ce grec de Crète où il a appris la peinture des icônes qui le laissait sur la faim et faisait naître en lui ce désir d’ailleurs et d’autre chose. Un ailleurs qu’il a d’abord trouvé à Venise, Parme, Rome puis Madrid avant de s’arrêter entre les murs de Tolède.

Cet autre chose qu’il a découvert en admirant les œuvres de tant d’autres immenses artistes.

À Tolède, même si sa Crète natale était une possession de la Sérénissime, il est resté le grec. Et devenu, El Greco ! Et c’est assez naturellement que, des années après son décès en 1614 dans cette ville où il aura passé près des trente dernières années de sa vie et où il est mort ruiné malgré sa renommée, le Museo El Greco a vu le jour et rassemble aujourd’hui un grand nombre de ses œuvres.

Un musée que Léonor de Récondo a visité quinze ans avant cette expérience exceptionnelle que lui ont proposée les Éditions Stock. Une première visite antérieure à la rénovation du Museo, en 1614 pour le centième anniversaire de la mort du Greco. Une visite alors effectuée avec ses parents, artistes eux aussi, qui l’avaient rejointe là à l’occasion d’une tournée de concerts que, déjà jeune violoniste reconnue, elle effectuait en Espagne.

Un musée dans lequel elle, qui avait été « traînée dans toutes sortes de musées » où parfois (souvent …) elle s’était « ennuyée » tout en conservant ouverte cette attention nécessaire pour rester accessible à cette expérience merveilleuse de la « toile [qui lui] claquait au visage [et la] laissait sans voix [observant] alors de plus près, tentant de comprendre d’où venait la stupeur », elle s’interrogeait face aux toiles du Greco :

Doménikos, mi amor, y-a-t'il une technique de l’émerveillement ?

Et c’est cet « amor » qu’elle vient tenter de (re)joindre dans les salles du Museo où elle est accueillie par les gardiens de l’établissement qui (mais qui pourrait bien leur en tenir rigueur?) ne comprennent pas bien ce que cette femme peut bien venir faire, de nuit, seule avec son violon, dans les salles désertées du musée où elle restera cependant épiée par l’oeil multiplexé des caméras de surveillance : pour un rendez-vous intime avec un « amor » avec lequel « la rencontre n’avait pas eu lieu » lors de la première visite, cela manque diablement d’intimité…

Mais l’expérience unique que représente ce corps à cœur espéré, attendu, avec un immense artiste, n’est pas une occasion que quoi que ce soit puisse gâcher.

Et Léonor de Récondo s’abandonne progressivement dans cette rencontre mystique, sensuelle, personnelle, intime, picturale et musicale. Comme celle qui peut réunir deux musiciens qui, en jouant, au-delà des notes, au-delà de tout ce qui les entoure et dont cette communion musicale les détache progressivement, pénètrent dans un espace de fusion des esprits hors du temps et de l’espace.

Avec cette volupté des mots qui transpire à chaque ligne, elle nous fait partager ces heures trop brèves, ces heures rares et sublimes d’un rêve devenant subitement réalité.

Superbe.