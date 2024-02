Tepe, fable aux prémices de la civilisation

Poursuivie par les chasseurs, Murr rencontre Râht, un homme solitaire vivant à l’abri des autres groupes et pouvant parler aux animaux. Après l’avoir sauvée, il décide de l’aider à retrouver sa mère. Firat Yasa est un dessinateur turc qui propose ici son troisième album mais le premier édité en langue française. Nous découvrons ainsi une écriture singulière et originale qui convoque le merveilleux en offrant un conte tragique qui dépeint la cruauté des hommes habités par la croyance.

En effet, la tribu de Göbekli Tepe suit aveuglément son prêtre qui lance ses membres dans des entreprises barbares et sanguinaires. Le culte qu’ils vouent tous à ce Père-ciel, la crainte qui les possède, les écartent finalement de la nature et du reste du monde.

Alors qu’auparavant, hommes et animaux pouvaient dialoguer ensemble paisiblement, cette tradition se perd à mesure que l’homme se sédentarise. Un peu comme si le progrès rimait avec l’excès, comme si à la naissance de la civilisation correspondait l’étiolement du lien qui unit l’humanité au cosmos.

Assez pessimiste sur le fond, Firat Yasa livre cependant une fable douce, emportée par l’amitié qui se noue entre l’homme reclus et la biche éplorée. À partir de leur rencontre impromptue et sanguinaire, le récit prend les atours d’un buddy movie tendre et décalé. Nous suivons leur parcours marqué par les rencontres qui leur permettent de se construire avant le dénouement tragique qui se profile.

En lisant cet album, on pense un peu à Penss et les plis du monde de Jérémie Moreau. Au-delà de l’analogie de l’époque du récit, nous retrouvons une langueur narrative similaire, un récit bercé par le plaisir du dessin, par la féérie des images qui nous transportent dans une ambiance agréable.

Sans nécessairement à chercher l’efficacité dans ses planches, l’auteur prend le temps de développer son histoire avec simplicité et une grande générosité : les 200 pages couleurs permettent une lecture aérée, une narration fluide qui prend le temps de nous plonger dans ces contrées sauvages et magiques qui accueillent le berceau de la civilisation.

Tepe, la colline est une œuvre résolument originale et captivante, en ce qu’elle déploie un univers d’auteur sensible et singulier (aussi bien narrativement que graphiquement) à travers ce conte fantastique particulièrement plaisant à lire. Encore un album audacieux proposé par les éditions Ça et là, traduit par Zeynep Diker, qui continuent de dénicher des talents aux quatre coins du monde et à défendre des œuvres innovantes et puissantes.