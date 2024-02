K comme almanach : la fable d’un autre monde, une lettre à la fois

« Bientôt la navette à destination de Belgador s’arracherait de terre. Une foule sans bagage se massait devant l’aérogare. Seuls les souvenirs, en lambeaux ou confettis, étaient autorisés. Il fallait voyager léger pour tout quitter. » Belgador est un lieu idéalisé, loin de notre chère planète. Un lieu promis comme utopique en tout point, capable d’accueillir l’humanité et lui permettre de prospérer, ailleurs. De recommencer à zéro.

Mais à quoi ressemble réellement Belgador ? Personne ne peut y répondre. On y suppose que l’herbe y est verte, l’air pur, si bien que ceux qui se sont rendus là-bas n’ont jamais cherché à revenir. On y part donc à l’aveugle, le désespoir comme seul carburant. La ville est en train de s’effondrer, les denrées viennent à manquer, les saisons sont chamboulées au point de ne plus exister. À quoi bon rester, alors qu’il n’y a plus rien à sauver ?

Pourtant, Simon n’a aucunement envie de partir. Lui va rester. Lui va continuer sa mission et jouer les sentinelles de lumière, comme il l’a toujours fait. En solitaire.

Jusqu’au jour où une petite barque lui offre un compagnon inattendu : un perdu-retrouvé, si jeune et abîmé qu’on ne peut lui donner d’âge. Ce petit garçon, sans famille, incapable de prononcer le moindre mot, est rapidement adopté par le lampiste. Il le formera au métier. Ils deviendront une équipe efficace, remerciée par tous ceux qui restent encore dans la ville.

Même s’ils ne se comprennent pas, Simon prend le temps de lui raconter sa jeunesse, ses rêves, ses expériences, ses incompréhensions. Il partage tout, en espérant que le petit se sentira aimé au-delà des mots – au moins un peu. Bientôt, c’est une relation de tendresse, propre à celle d’un père et de son fils, qui s'établit entre ces deux êtres. Alors que le monde s’écroule, c’est ensemble qu’ils avancent et tentent de conserver un peu de sens dans leur quotidien.

Marie-Jeanne Urech est une orfèvre. Elle manie les mots avec douceur et minutie, pour tisser une fable aux airs de récit de science-fiction entremêlé à un conte merveilleux. C’est un texte doux-amer ; on observe, impuissant, le monde se déliter, pérécliter. Une société humaine se désintégrer, disparaître, fuir… tout en laissant la place à la faune et la flore. La nature reprend ses droits sans aucune hésitation, étend son territoire sans se soucier une seule seconde de la logistique humaine qui s’écroule sous son poids. À nouveau maîtresse des lieux, cette nature folle est vue comme un ennemi par Simon, qui tente coûte que coûte de ralentir la colonisation de ses chers lampadaires – sans succès.

« Au commencement, Simon le lampiste avait un rêve. Ce même rêve qui semble hanter la nuit de tous : changer. Changer de lit, de rue, d’amis, de profil, d’horizon, changer le jour et changer le contour, pourtant si parfait, du monde. Il avait alors domestiqué le feu pour illuminer tous ces méandres urbains, oubliant que la lumière traque les rêves sans pitié. À présent, il ne souhaitait plus changer mais retenir ce monde, le préserver de l’oubli. Grâce à un foyer toujours éclairé, une main tendue dans l’obscurité. »

Cette histoire prend la forme d’une apocalypse presque joyeuse et profondément poétique, s’articule comme une éloge au mot, à la lecture, à la transmission générationnelle et ce qu’elle implique dans un monde qui court à sa perte.

C’est beau, d’une élégance époustouflante. C’est triste, et tout aussi radieux. K comme almanach est une belle promesse, de celles qui nous assurent qu’au bout du compte, tout ira bien…