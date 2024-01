Cédric Sapin-Defour : adopter un chien, “pour voir

Quoique les relations affectives que nous pouvons avoir avec « nos amis les bêtes » ne faisant pas de distinction entre poils, plumes, écailles ou carapaces, il est toujours possible, pour tout lecteur bénéficiant de la compagnie permanente d’un animal, d’y trouver son compte.

Un beau jour, sans prévenir, dans un déroulé qui n’avait rien de prémédité même si l’idée n’en était pas un peu présente dans un coin de sa tête, Cédric Sapin-Defour est entré dans le centre commercial de Sallanches où, au milieu du bruit et de l’agitation, il s’est arrêté dans un bar pour prendre un café.

Et lire le journal. Jusqu’à parvenir au chapitre des petites annonces. Et y découvrir un entrefilet mettant à la vente une portée de bouviers bernois (chien mâle adulte entre 50 et 60 kg...).

Puis s’apercevoir qu’il est déjà en train de prendre rendez-vous par téléphone avec la vendeuse, « pour voir ». Et puis comprendre, après avoir raccroché, que le « pour voir » est malhonnête envers lui-même car Mâcon n’est tout de même pas la porte à côté et se lancer dans un tel voyage n’est pas une décision bénigne. Même si « aller voir » un bouvier bernois à Mâcon ressemble à une « imposture »…

Le samedi suivant, après deux cent kilomètres de route, les contacts entre humains civilement respectés, la discussion se poursuit en direction de l’enclos des « boubous ». Là, une horde de boules de poils s’agglutine autour des deux bipèdes. Onze ! Sur douze annoncés équitablement répartis entre M et F !!! Certains avec des colliers de couleur attestant du fait qu’ils ont déjà été réservés.

Tandis que le douzième apparaît, nonchalant, les yeux fixés sur l’intrus à deux pattes, « aussi peu pressé que possible de [le] voir », l’auteur en est immédiatement convaincu : « À cette minute précise, ce chien [l]’a choisi » !

Venu « pour voir », il repart le cœur un peu gros de devoir laisser encore pour un mois son futur nouveau colocataire sur place en attente de sevrage définitif. Le reste des conversations n’a été que formalités administratives et parlottes de salon avant de repartir pour retrouver un appartement soudain devenu vide.

Un mois plus tard, après un voyage sans encombre, un arrêt au plateau du Revard pour y profiter de la neige, un arrêt dans une animalerie et une sieste d’Ubac pendant le trajet, la colocation est définitivement entérinée : une vie nouvelle se met sur les rails.

La suite est une « liaison » comme quiconque a eu la chance de partager une tranche de vie avec un chien, a pu la vivre.

Avec l’apparition de personnages secondaires qui viennent compléter un tableau par certains côtés idylliques, mais dont tout un chacun sait comment se pose le point final et ce qu’il va représenter !

Alors oui, j’ai ressenti, avec Cédric Sapin-Defour, tous ces moments, tous ces sentiments, toutes ces émotions. D’ailleurs, je les ai aussi partagés d’une manière très semblable avec la petite chienne Labrit qui a rempli notre maison, pendant finalement un nombre insuffisant d’années.

Oui, je me suis aussi reconnu, dans cette relation particulière, unique, étonnante entre deux êtres tellement différents mais dont on ne peut nier aussi bien l’autonomie que la complicité. Sans les mots.

Dans ce « dialogue diplomatique » que nombre de scientifiques, aujourd’hui, suggèrent d’adopter pour co-habiter le territoire avec les espèces sauvages que nous côtoyons, la plupart du temps sans les rencontrer et de bien piètre manière. Oui, ces pages ont fait revivre mes propres émotions, mes propres expériences, mes propres souvenirs et c’est certainement déjà beaucoup.

Mais je n’ai pas vibré comme cela m’est arrivé de le faire en lisant le Colter de Rick Bass, qui m’a sans conteste bien mieux transporté dans le sillage d’une relation exceptionnelle entre un homme et un chien, même si, en l’occurrence, cette liaison était ponctuée de récits de chasse, passion dans laquelle je n'accompagne certes pas l’auteur. Pourtant, Rick Bass a réussi à me faire oublier ce détail pour me faire voyager dans un autre univers, dans un autre récit.

Avec ce petit côté mélo qui ne m’a pas intéressé, Cédric Sapin-Defour n’a finalement fait que me renvoyer à mes propres images. Certes en les exprimant bien mieux que je n’aurais jamais su et ne saurai jamais le faire. Mais ce n’est pas ce que j’attendais.