Cédric Sapin-Defour, Prix 30 millions d'amis 2023

Son odeur après la pluie est une émouvante histoire d'amour, de vie et de mort, des thèmes éternels dans la littérature. Ce récit se distingue par son focus sur une relation unique entre un homme et son chien, un bouvier bernois nommé Ubac. L'histoire explore la profondeur de leur lien, transcendant la différence d'espèce. Ubac n'est pas simplement un animal de compagnie, et le narrateur, Cédric Sapin-Defour, se refuse à être considéré comme un maître traditionnel.

Le véritable protagoniste de l'ouvrage est la relation entre l'homme et son chien, dépeignant comment cette connexion spéciale peut surpasser bien d'autres relations humaines. Le livre invite le lecteur à naviguer entre ceux qui comprennent et chérissent cette compagnie et ceux qui la trouvent étrange ou même répugnante.

À travers treize ans de cohabitation, l'histoire décrit avec réalisme les moments où Ubac semble être un chien ordinaire et ceux où il transcende cette nature. L'amour inconditionnel et non verbalisé entre eux garde le lecteur en haleine. La vie qu'ils partagent est décrite comme intense et joyeuse, mais aussi marquée par l'inquiétude et la rapidité avec laquelle le temps passe.

La mort, inévitable et définissant l'existence, occupe une place centrale dans le récit, symbolisée par les souvenirs persistants d'Ubac, comme le son de ses griffes sur le plancher et son odeur qui persiste malgré la pluie.

Un succès de librairie avec 121.101 exemplaires vendus selon Edistat.

Âgé de 47 ans, Cédric Sapin-Defour partage son temps entre l'enseignement et les voyages. Il réside quelques mois par an dans le Beaufortain, passant le reste de l'année en itinérance. Sa passion d'écriture se concentre sur l'idée ambitieuse que les hommes et la nature peuvent réapprendre à coexister harmonieusement. Parmi ses œuvres précédentes figurent Gravir les montagnes est une affaire de style et Espresso, tous deux publiés chez Guérin, ainsi que L'Art de la Trace chez Transboréal.

Nos amis les baleines

En septembre 2015, à la Baie de Monterey en Californie, Tom Mustill, un réalisateur spécialisé dans les documentaires, se lance dans une aventure en kayak pour observer des baleines. Alors que leur excursion s'achève, un événement inattendu se produit : une baleine à bosse émerge soudainement de l'eau et percute leur kayak avec force. Étonnamment, ils en réchappent indemnes.

Profondément affecté par cet incident, il se lance dans une quête de compréhension. Il se demande comment il a pu survivre à une telle rencontre, interrogeant la possibilité que la baleine ait intentionnellement évité de leur faire du mal. Cette expérience l'amène à questionner la communication potentielle avec ces majestueux mammifères marins.

Le jury de cette année se compose de Frédéric Lenoir, Irène Frain, Didier van Cauwelaert, Reha Hutin, présidente de la fondation 30 millions d'amis, Michel Houellebecq, Teresa Cremisi, Joël Dicker, Didier Decoin de l’Académie Goncourt, et Frédéric Vitoux de l'Académie française.

Les lauréats succèdent, pour le prix du roman, à Sibylle Grimbert pour Le dernier des siens (Anne Carrière) et pour le prix de l'essai, à François Sarano avec Au nom des requins (Actes Sud).

Les deux prix s'accompagnent d'une dotation de 3000 € pour le prix du roman, et 1000 € pour l'essai. Les lauréats doivent chaque année choisir un organisme de défense des animaux à qui ils reversent leur gain.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits image : Hans-Jurgen Mager / unsplash