Rosa Montero choisit quand même le bonheur

Le lecteur se doute immédiatement que quelque chose pousse Pablo à se réfugier dans ce patelin misérable, et certains indices sont disséminés au fil du récit pour nous faire comprendre que la vie de ce maniaque de l'ordre n'est pas des plus joyeuses, ni des plus ordonnées d'ailleurs.

Mais petit à petit on trouve aussi pour lui des raisons d'y croire quand même, des branches auxquelles il peut s'accrocher pour ralentir, voire pourquoi pas stopper, sa lente noyade.

En fait, Pablo s'est négligé depuis trop d'années, depuis trop de décennies. Il a négligé sa relation avec son fils, il a négligé son amour pour sa femme. Il a laissé progressivement les ombres le recouvrir. Les couches de la vie se sont accumulées au-dessus de lui, jusqu'à atteindre un poids que son esprit ne peut plus supporter. À présent il lutte sur un terrain glissant, contre un monde qui lui échappe. Il fait des crises de panique, il angoisse, il est parano — même si on se rendra compte qu'il a de quoi l'être quand une équipe de néo-nazis le séquestrera.

Mais heureusement, sa voisine Raluca s'entiche de lui et décide de créer des liens avec ce nouvel habitant de la ville qui, par son chic et son charisme, dénote avec les alcooliques et petits criminels qu'elle a l'habitude de côtoyer.

Raluca est lumineuse, mais elle a ses propres démons. Un passé difficile déjà, elle ne connait pas sa mère, elle a été abandonnée sur le banc d'un parc à sa naissance. Puis elle a grandi en foyer. Et à 18 ans, quand on l'en a chassé, elle n'a pas tenu le coup et a fini dans un établissement psychiatrique.

Alors elle est lumineuse oui, mais fragile aussi. Elle est légère, au moins. Et Pablo sans le savoir en a besoin, de sa légèreté.

Les deux voisins, et très vite collègues de travail au supermarché local, apprennent à se connaître, avec excitation pour elle, avec prudence pour lui, tant il a expérimenté son propre effet destructeur sur tout ce qu'il touche.

Mais la vie n'en finit pas de gagner, tant qu'il y a un tout petit morceau de cervelle dans votre crâne, la vie peut germer, alors Pablo, parfois, et de plus en plus, se laisse aller au bonheur.

Quand la folie vient sans prévenir

Dans le même temps, son monde ne s'est cependant pas mis en pause. L'homme qui lui a vendu l'appartement cherche un stratagème pour lui soutirer plus d'argent, l'histoire d'un certain Marcos Soto semble lui peser sur la conscience et lui attirer des ennuis, sans oublier son immense agence d'architecture qu'il a abandonnée avec tous ses employés et ses projets.

« Je suis supposé être un jeune homme intelligent et raisonnable. Cependant, ces derniers temps (je ne sais plus comment tout a commencé), j'ai été victime de nombreuses pensées inhabituelles et irrationnelles [...]. Après une longue réflexion, j'ai décidé d'assassiner ma femme, Kathy, cette nuit. [...] Je l'aime profondément, et elle a été pour moi la meilleure épouse qu'un homme puisse souhaiter. Rationnellement, il ne me vient aucune raison particulière de faire cela... » C'est un extrait de la lettre de suicide d'un dénommé Whitman, un nord-américain de 25 ans, qui un beau matin est monté avec une valise remplie d'armes tout en haut de la tour de l'Université du Texas depuis laquelle il shoota les passants au hasard. Pablo avait lu son histoire un jour qu'il cherchait à comprendre le mal qui rongeait une partie de sa vie.

Mais il semble que le mal soit ordinaire. Et que la folie aussi. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, alors on suit notre chemin sans se causer trop de souci, persuadé que tout ira bien dans tous les cas. Et un jour on se réveille, on est devenu quelqu'un d'autre, sans y faire attention.

C'est ce qui est arrivé à Pablo, et il doit vivre avec ça. Avec cette sensation d'avoir gâché une partie de sa vie. C'est pour ça qu'il a fui à Ponzonegro, dans cette ville laide et, en apparence, sans histoire. Là où, pensait-il certainement, il n'aurait plus de compte à rendre à personne. Là où il pourrait sombrer tout seul, sans faire plus de dégâts.

Mais son instinct de survie, réveillé par la présence de Raluca, le sauve.

Les charmes de la maladresse humaine

La narration est aussi imparfaite que notre héros, mais cette maladresse est charmante — parce que tout le monde est maladroit dans ce livre. Le narrateur existe, on s'attacherait presque à lui. On dirait un personnage secondaire qui observe les événements de l'extérieur, sans tout comprendre, et les retranscrit comme il le peut. Il y a parfois trop de mots, trop de détails, parce que c'est sa manière de raconter les faits, gestes et doutes de Pablo.

Une manière de raconter qui est nécessaire. Car le diable autant que les anges se cachent dans les détails. C'est là que se fait la bascule entre la raison et la folie, entre le bien et le mal.

Il y a bien évidemment des grands événements traumatisants qui n'aident pas, et personne n'en manque dans ce récit, mais ce qui compte avant tout c'est la manière avec laquelle les personnages réagissent aux événements.

La Bonne chance montre la fragilité de l'esprit humain face à la complexité apparente de la vie, face à son irréalité. Mais Rosa Montero ne se laisse pas abattre et nous offre un happy ending que certains trouveront peut-être un peu facile. Mais parfois, c'est de ça qu'on a besoin, d'un peu de simplicité.