Dix ans plus tard, et autant de souvenirs à démêler...

Tout le roman s'articule en interactions complexes, où Léo navigue entre divers personnages et interrogatoires. Des échanges qui interviennent comme autant de strates, où la quête de vérité se heurte aux dynamiques de pouvoir, ou comment désirs personnels et obligations professionnelles s'opposent. Fluide dans son style Pianelli joue avec des dialogues tranchants, pour constituer une ambiance à la fois sombre et captivante.

Les voyages des personnages, notamment à travers l'Italie, confèrent au récit une dimension internationale et une profondeur supplémentaire. Les dilemmes moraux alternent avec les secrets familiaux révélés : nul n'échappe à son passé, surtout quand ce dernier nourrit l'intrigue...

L'accent se porte progressivement sur la résolution des mystères, où Léo et d'autres personnages clés, comme Rebecca, doivent affronter les conséquences de leurs choix. L'œuvre se clôt sur une note qui offre une conclusion pour certains, tout en laissant d'autres dans une ambiguïté persistante.

Le récit est marqué par un style d'écriture équilibré, mélangeant descriptions minutieuses et dialogues dynamiques, et un ton oscillant entre sérieux et légèreté. Les fils conducteurs du roman – mystère, quête incessante de réponses, et évolution des identités – se déroulent au fil des pages sans accoups : l'immersion psychologique est solide. On adhère et l'on glisse, sans même s'en rendre compte.

Prix du meilleur livre de géopolitique 2023, Malovics est une œuvre policière profondément humaine, qui va au-delà d'une simple enquête pour plonger dans les abîmes de la nature humaine. C'est un livre qui interroge, émeut et laisse le lecteur seul face à lui-même : maudit passé, maudits souvenirs...