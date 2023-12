Tendresse et fragilité : depuis Rabat, un désert en partage

Le récit s'ouvre le 13 septembre, par les premiers écrits de Lamiss, tourmentée. Une rédaction spontanée, presque jaillit hors d'elle et voici que les mots véhiculent une sincérité troublante. Le 19 septembre, elle se perd dans des clichés et correspondances anciennes, y trouvant du confort dans le passé. Un extrait des Yanomami, « Ya pihi irakema », soit « J’ai été contaminée par ton être. Une partie de toi vit et grandit en moi », accentue l'empreinte profonde de cette relation...

Lamiss partage un sentiment de stabilité dans l'évolution, une constance face aux mutations de l'existence. Le lien qu'elle entretient avec ses protégés, spécialement Jacim, un jeune orphelin, révèle cette empathie qui la mène à comprendre les tourments que l'on dissimule derrière les apparences.

Mais comme l'identité découle du temps, et de son oeuvre, c'est lui qui frappe le plus : on savoure cette séquence, scolaire de prime abord, où ses élèves sont invités à penser les anachronismes en littérature. Le temps et la mémoire, un bien étrange duo...

Perdue parfois entre rêve et cauchemar, Lamiss partage ce songe récurrent, dans une demeure énigmatique, qui exacerbe l'impression de solitude et de désarroi. Dans l'une de ces vies oniriques, son aimé la délaissera, intensifiant un sentiment d'isolement déjà ancré en elle.

Mais Efface évoque aussi la rédemption, triompher de sa peine en envoyant des lettres vibrantes de gaieté et d'affection – un contraste avec ses visions nocturnes et d'amères réminiscences. Lamiss n'est que dualité, entre espoir et désespoir, souvenir du passé et acceptation du présent.

Fresque subtile, récit délicat puisant dans la narration et l'épistolaire une forme elle-même duale, Effacer explore avec délicatesse les intrications de la douleur, de l'affection et de la ténacité. L'intensité avec laquelle Lamiss vibre et transmet sa fragilité touche à l'universel, avec la finesse d'un battement de cil.

Un roman magnifique, à paraître le 11 janvier 2024.