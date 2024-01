Enlever ces corps du décor

Le prologue est court, d’une page et demie environ. Il n’en est pas moins percutant et donne du contexte et de la prose au recueil. Cette explication préliminaire est presque un manifeste, un cri, qui annonce que les poèmes que l'on s'apprête à lire remettront en cause les nombreux maux qui traversent la société, en relation avec les notions de classe et de race.

L'autrice nous rappelle en effet que le quotidien des personnes racisées, notamment sur le continent américain, persiste en relation les stéréotypes sur le travail du « corps », considéré comme "mineur", peu noble, ni intellectuel, mais indispensable au fonctionnement général de notre monde contemporain.

En tant que femme noire de nationalité québécoise, Lorrie Jean-Louis prend donc la plume pour alerter quant à l'invisibilisation et les discriminations toujours en croissance, des individus noirs, qui continuent d'exister dans l’ombre. Ces « soldats » oubliés, non écoutés et peu respectés, qui penchent leur visage chaque jour sur l’établi épuisant du travail, qu'il soit à la chaîne, sexuel, ménager, ou encore en livraison à domicile.

“Respect à ces corps de femme broyés par le système”

Certains poèmes sonnent comme des rappels propres à la cruauté du continent américain, qui utilisent les femmes comme des objets jusqu’à leur épuisement. Une révolte puissante et esthétique contre la volonté de coloniser le physique - et par extension, l'esprit -, jusqu’à la moindre « parcelle de chair » :

je veux conquérir la folie je vais défigurer les hommes déshonorer les femmes travestir les enfants

on m’appellera Amérique

Lorrie Jean-Louis revient sur les adjectifs qu'elle a dû entendre par le passé, adjectifs plaqués sur le visage de ces personnes qui travaillent « avec leur corps et leurs mains » :

(...) voleurs menteurs tricheurs

je suis

« Chair », « nudité », acte de se « dénud{er} / en rêve », Lorrie Jean-Louis donne aux gens une possibilité de se réapproprier soi-même, grâce à l'écriture poétique. Le défi : aller au plus près de l’intime et de redonner l'humanité à celles et ceux qui l'ont perdue.

EXTRAIT - "Les travailleurs du soleil sont subversifs, ils ne se cachent jamais"

À chaque poème, c'est plusieurs voix qui s'expriment, seules ou en choeur, discrètes ou expressives, pour que les personnes travailleuses et le « je » de l’autrice se rassemblent en un même cri. On ne sait plus qui est qui, et c'est agréable.

moi la sale vendeuse

Cette écriture fine sublime les émotions, les pose sur la table. La poésie, ici, sert de nuance, et surtout, elle redonne la place et la voix volées, aux corps pillés.

