Les Mangeurs de nuit : ours, hommes et poissons au Japon

Peut-être que c’est pour avoir essayé de s’emparer des restes de son repas que l’ours a attaqué cette jeune femme. Et celle-ci se dit qu’elle ne ressortira pas indemne de cette confrontation, qu’un « peu de l’ours sera entré en elle », qu’elle ne sera « plus complètement humaine », qu’elle va devenir « un pont entre deux mondes » !

J’ai immédiatement eu le sentiment de relire l’attaque similaire (et véritable pour le coup) de Nastassja Martin qu’elle a rapporté dans son fabuleux Croire aux fauves. Sauf que son ours n’était pas blanc …

Mais je me suis retrouvé immédiatement happé par l’histoire.

1926. Aika n’a que dix-sept ans quand elle embarque à Kyoto. Après des échanges de photos, l’accord a été arrêté : elle va rejoindre Kuma Hirano en Colombie Britannique pour l’épouser. Son père ayant tout perdu au jeu, il n’était plus possible d’imaginer meilleur parti que cet homme qu’elle ne connaît pas mais qui l’a bien voulue telle qu’elle était !

Et sa déception est grande quand elle débarque : peut-être bien que les photos envoyées par Kuma ont un peu amélioré la réalité … de son âge, et aussi … de son physique …

Quant à sa fortune, il semble bien qu’il faille l’oublier, les canadiens ayant dépouillé les immigrants japonais de tout ce qu’ils avaient pu construire au Canada.

1945. Jack est un creekwalker travaillant pour le gouvernement canadien. Celui-ci a pris conscience que la pêche débridée qui s’est exercée sur les cours d’eau et dans l’océan au cours des dernières années, a dangereusement fait chuter les effectifs de poissons.

Alors, pour tenter de mettre en place une politique raisonnable, il envoie ses creewalkers compter sans relâche les poissons dans les cours d’eau.

Une activité qui convient fort bien à Jack. Seulement accompagné par ses deux chiens, il parcourt en solitaire les rivières et les forêts, compte les poissons, fait ses rapports aux autorités et limite autant que faire se peut les contacts avec ses semblables. D’autant que certains, qui étaient partis à la guerre et en sont revenus marqués, traînent maintenant avec eux leur haine et la violence des combats.

1956. Hannah, la fille d’Aika, vit seule dans une maison au fond des bois. Seule et solitaire. Aussi, se cache-t-elle et n’ouvre-t-elle pas quand un inconnu s’approche de sa maison et frappe à sa porte. Après quelques instants d’attente, l’inconnu s’éloigne après avoir glissé un mot sous la porte : « Je reviendrai demain » !

Ce sont trente années qui vont défiler sous vos yeux dans ce roman de Marie Charrel. Et il va falloir faire preuve de pas mal d’attention pour suivre le fil des vies qui y sont comptées car les allers-retours temporels sont nombreux et complexes : le passé et le présent se mêlent au fil de souvenirs évoqués par chacun des personnages.

Mais Marie Charrel, en s’appuyant sur trois réalités, politique, biologique et écologique, a bâti une saga magnifique, ancrée dans la forêt, ancrée dans le chamanisme des populations autochtones tsimshian et ancrée dans cette volonté farouche des immigrants de survivre. Trois piliers pour construire un équilibre.

D’abord la réalité de cette immigration japonaise qui a subi les affres d’une stigmatisation féroce pendant toutes ces années de guerre. Toujours cette haine/peur de l’étranger : c’est peut-être « parce qu’ils n’ont pas les mêmes mots […] que les peuples se détestent » ?

Ensuite la réalité génétique d’un ours noir susceptible d’engendrer des individus blancs comme l’a souhaité le « corbeau qui a créé le monde ».

Enfin la réalité du travail des creekwalkers qui, parcourant sans relâche les rivières de Colombie Britannique, ont permis, par leurs observations, d’installer des mesures de protection de la faune.

Autour de ce triptyque, Marie Charrel a imaginé des personnages d’une profondeur magnifique qui vont traverser trente années d’Histoire en emmenant avec eux leur passé, leur passif et leur immense volonté de vivre malgré toutes les avanies que la vie (mais plus encore que la vie : les hommes, leurs semblables, leurs frères en humanité) leur fait subir et supporter.

Aux confins du chamanisme, d’une sorte de loi immuable d’appartenance au vivant, c’est une ode, un chant choral que l'autrice entonne au milieu de la nature. Pour arrêter « l’homme [et] ses appétits démiurges » qui font « pleurer la forêt » parce que, comme son père l’a enseigné à Jack, « ne tue jamais sans raison. Honore chaque vie prise »…

Un chant dans lequel tous les humains doivent être intégrés en faisant fi de leur race, couleur, histoire, même si certains « ont leur cœur souillé ».

Pour que Hannah et Jack, chacun de leur côté, puissent mieux comprendre, entendre, voir, suivre, les signes que l’ours blanc ou les saumons leur envoient. Parce que « tu devras aimer les hommes car il y a une part de bon en chacun d’eux. » !

Une vision du monde certainement très optimiste mais c’est aussi cela qui rend ce livre

magnifique.