Goddesses Café Terrace : ce café est leur famille, pourra-t-il le sauver ?  

Hayato a été élevé par sa grand-mère, qui tenait un petit café en bord de mer. Bien déterminé à laisser derrière lui la misère et la cambrousse, il étudie d’arrache-pied jusqu’à être accepté à la plus prestigieuse université du Japon. Mais voilà qu’il apprend que sa grand-mère est morte…

Venu dans la perspective de faire détruire l’établissement décrépi pour en faire un parking, voilà que Hayato tombe nez à nez avec cinq jeunes femmes toutes plus séduisantes les unes que les autres et qui ont clairement pris leurs aises dans les lieux.

Hayato a beau être têtu, elles le sont encore plus que lui. Jouant le tout pour le tout, Hayato se donne une année pour sauver le café. Si le business n’est pas rentable passé ce délai, il mettra la clef sous la porte. Et avec cinq serveuses à temps partiel, il faut en faire, du chiffre…

Pétillements d’une vie commune

Goddesses Café Terrace est la chronique d’une chaotique cohabitation entre cinq filles que tout oppose et un garçon borné et grincheux. Tous liés par ce café et l’ombre bienveillante de la grand-mère qui l'a fondé, ils apprennent à se connaître, et des sentiments ambigus se développent de toutes parts…

Les filles reconnaissent en Hayato le bienveillant petit-fils que la vieille femme leur avait décrit. Hayato apprend à mieux connaître cette grand-mère qu’il a abandonnée à travers les récits des filles. Et aucune d’entre elles ne s’est retrouvée là par hasard. Elles ont fuit des familles qui les oppressaient, elles ont toutes des secrets qu’elles préfèrent taire pour faire vivre le rêve de ce petit café.

Sous son apparence de comédie romantique légère aux pages parsemées de petites culottes, Goddesses Café Terrace est un récit plein de douceur et de bonté, avec un émouvant propos sur la famille – celle qu’on choisit plutôt que celle dans laquelle on naît. La gentillesse de la grand-mère frappe en plein cœur d’un flash back à l’autre, l’esprit de sororité explosif qui unit les cinq filles du café est particulièrement communicatif, et même Hayato n’est pas aussi vilain garçon qu’il y paraît.

Indéfectible amitié et romance naissante

Dans cette romance entrecroisée où tous les principaux intéressés sont en déni, on trouve de l’humour et bien sûr une bonne dose de quiproquos, surtout grâce à Ami, énergique karatéka plus bête que ses pieds.

La belle équipe se compose aussi d’Ôka, tsundere et aspirante fashion designer, Riho qui aime ses sœurs de coeur plus que personne, Akane qui est aussi douée pour flirter et que pour chanter dans son groupe de rock, sans oublier la pure et innocente Shiragiku qui se déshabille dès qu’elle a bu une goutte d’alcool. Et ce qui frappe encore plus fort, c’est bien sûr l’amitié indéfectible qui les lie toutes entre elles.

Entre tous ces protagonistes, la tension romantique s’établit tout naturellement, pour notre plus grand plaisir. On reconnaît là le savoir-faire de Kouji Seo, qui signe avec Goddesses Cafe Terrace sa 10e série de manga et qui avait déjà livré des séries romantiques telles que Fûka et Suzuka, ou plus récemment Hitman : Les coulisses du manga (toutes publiées en France chez Pika).

Encore en cours au Japon avec 13 tomes parus, Goddesses Cafe Terrace vous fera goûter aux vibrantes saveurs du vent marin, du café fraîchement moulu et du premier amour.