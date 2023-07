Goddesses Cafe Terrace T01

Le jeune Hayato apprend la mort de sa grand-mère alors qu'il s'apprêtait à intégrer la prestigieuse université de Tokyo. Celle-ci lui laisse comme seul héritage un café délabré en bord de mer. Bien que décidé à le faire raser pour laisser le passé derrière lui, il découvre que cinq jeunes filles y résident et affirment faire partie de sa famille ! Hayato comprend rapidement qu'il va devoir composer avec l'énergique Ami, la malicieuse Riho, la timide Shiraguki, l'impassible Akane et la susceptible Ôka. Cette cohabitation inattendue et houleuse risque de bouleverser la vie du jeune homme ! Avertissement : nudité