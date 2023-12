De natura florum : à la découverte des femmes-fleurs de Clarice Lispector

Clarice Lispector écrit avec amour. Sans fioriture. Sans superflu. Tout est mesuré, exact. Et si beau. Les marguerites deviennent « une amusette d’enfant », une ribambelle de fleurs avec un coeur si jaune. Le jasmin appartient « aux amoureux » qui se tiennent la main durant leur balade. Et l’edelweiss est l’incarnation d’un inaccessible, là haut, sur ces montagnes où il s’épanouit. Chaque fleur, donc, existe au-delà de sa nature profonde ; elle se retrouve en miroir dans la nature humaine. Elle incarne nos envies, nos vices, nos manières. Elle nous aide à mieux nous comprendre. À mieux nous aimer.

Prenons par exemple cette merveilleuse description de la violette :

« Elle est introvertie, son introspection est profonde. Elle ne se cache pas, comme on le dit, par modestie. Elle se cache pour pouvoir comprendre son propre secret. »

Sur la page qui côtoie ce texte, une femme au corps caché sous un large manteau. Timide, de nature discrète, ce personnage est à la fois atypique et familier. Il s’éloigne vers le bord de la page, comme s’il n’attendait qu’une chose : pouvoir s’effacer. Mais Clarice Lispector a déjà posé son empreinte à travers quelques phrases. Il n’en faut pas plus. Un court paragraphe et c’est l’essence même d’une fleur qui a trouvé sa place dans ce petit recueil.

L’exercice est répété à plusieurs reprises ; chaque fois, avec une tendresse et une précision qui donnent naissance à un petit sourire appréciatif. Car comment ne pas aimer ces portraits si doux ?

Au fil des pages, on assiste à une éclosion littéraire et graphique, tout simplement. C’est un délice visuel à chaque lecture – car, pour apprécier ce petit recueil, il faudra l’ouvrir plusieurs fois… et toujours avec la même délicatesse. C’est un peu comme un rendez-vous avec un ami de longue date, qu’on retrouve après des années sans avoir échangé le moindre mot. Une découverte sans fin d’une histoire si belle qu’elle ne peut qu’être aimée. Les dessins de Elena Odriozola sont merveilleux. Avec leur aspect crayonné et leurs couleurs simplistes, ils invitent à retrouver la naïveté de l’enfance. Les formes sont souples, audacieuses, évocatrices. Elles sont multiples, aussi ; de façon à parfaitement refléter la réalité de tous ces corps qui nous entourent, où aucun ne se ressemble.

À la traduction, on retrouve un collectif constitué de Jacques et Teresa Thiériot, Claudia Poncioni et Didier Lamaison. Plusieurs paires de mains pour créer une retranscription francophone de ces petits bouts de poésie et de réalité. C’est doux et piquant à la fois.

En conclusion, De natura florum est un objet bien particulier, qui se décortique et se déguste comme un grand diabolo grenadine. C’est beau, foncièrement rafraîchissant et d’une douceur presque sucrée. C’est retomber en enfance, tout en gardant l’esprit ancré dans le monde des adultes : là où ces descriptions de fleurs, de femmes, nous évoquent une personne croisée dans la rue, une ancienne collègue, un membre de sa famille, une amie… ou même, peut-être au moins un peu, nous-même.

Alors : quelle fleur êtes-vous ?