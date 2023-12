Les signes du zodiaque décryptés par Liv Strömquist

La date de notre naissance nous définit-elle véritablement ? Sommes-nous naturellement bons ou mauvais, égoïstes ou misanthropes ? Après avoir interrogé le mariage en tant qu’institution historique et culturelle (Les sentiments du prince Charles), levé le voile sur des siècles de répression et de représentation du sexe féminin (L’origine du monde) ou encore analysé l’idéal contemporain de la beauté féminine (Dans le palais des miroir), Liv Strömquist s’intéresse à l’astrologie, et plus particulièrement aux signes du zodiaque et leurs significations : en somme, comment les hasards de la providence décident de notre destin.

L’autrice commence par lister les différentes qualités des signes astrologiques, brossant des personnalités aux nombreux défauts puis, à la manière d’une démonstration scientifique, prouve la validité de ce qu’elle avance en prenant pour exemple de nombreuses histoires de femmes et d’hommes célèbres.

Dans la seconde partie, elle s’intéresse aux éléments correspondants aux signes du zodiaque et à leurs complémentarités (par exemple, les Bélier, Lion, Sagittaire sont des signes du feu ; les Taureau, Vierge, Capricorne des signes de terre ; etc.), en continuant d’axer son argumentation sur les trajectoires de nombreuses personnalités.

Évidemment, tout l’album est placé sous le signe du second voire du troisième degré. D’une part, ne sont présentés que des vices ou tares de caractère, jamais de vertu : tout le monde en prend pour son grade, logé à la même enseigne, et l’autrice, elle-même Verseau, n’échappe pas à ce regard caustique. D’autre part, et c’est là la grande réussite de l’album, les démonstrations par l’absurde sont absolument hilarantes, construites sous forme de syllogisme du genre :

« Les cancers sont obsédés par la famille ;

Georges W Bush, président américain républicain et né sous le signe du cancer, a un jour affirmé que “La famille est là où grandit l’espoir de la nation”

Donc c’est parce que Georges Bush est cancer qu’il considère la famille comme importante. »

En dressant ces taxinomies plus que discutables, l’autrice délivre un grand nombre d’anecdotes plus ou moins passionnantes mais particulièrement amusantes, placées sous l’influence d’un signe astrologique.

Liv Strömquist continue de développer une écriture oralisée pleine de vie et de gaieté et s’adresse régulièrement au lecteur à force de « si vous voyez ce que je veux dire ». Extrêmement drôle et toute en subtilité, elle donne l’impression d’être face à une amie un peu fantasque mais érudite qui nous raconterait un tas d’histoires captivantes à travers des mises en relation douteuses dont elle s’amuserait elle-même.

De la même manière, le dessin est jeté, tout en liberté, donne presque l’impression d’être fait en direct, sans désir esthétique mais pour nous partager le fruit de ses réflexions. Faisant fi des conventions graphiques et introduisant même parfois des photographies, son style minimaliste s’accorde à merveille avec le ton de l’écriture.

Cet album pourra peut-être paraitre plus anecdotique que ses précédents, moins engagé (d’un premier abord), plus léger aussi, car moins nourri de pensées de sociologues ou de philosophes, il n’en reste pas moins dense et passionnant en ce que les récits rapportés révèlent non pas l’influence des signes du zodiaque mais plutôt les vicissitudes de diverses relations amoureuses. L’autrice continue à se saisir de la culture populaire et la mêler à une culture plus intellectuelle avec brio et pour notre plus grand bonheur.

Figure majeure du catalogue des excellentes éditions Rackham, et plus largement de tout un pan d’une bande dessinée engagée dans des problématiques sociologiques, Liv Strömquist confirme qu’elle peut s’emparer de n’importe quel sujet et le rendre enthousiasmant pour en faire une œuvre absolument hilarante. L'astrologie ne déroge pas à la règle et promet un moment de lecture aussi drôle que stimulant.