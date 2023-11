Pas de fumée sans feu, de mensonges sans vérité cachée dévastatrice

La cybersécurité est devenue cruciale à mesure que la dépendance aux technologies de l'information a augmenté, et les attaques informatiques sont devenues de plus en plus sophistiquées. Conséquence de cette situation, de plus en plus d’emplois sont concernés par les questions de la cybersécurité. De nombreux guides permettent aujourd’hui de se former, que ce soit pour devenir un expert, ou tout simplement pour être en capacité de se prémunir des attaques les plus banales.