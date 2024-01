Des murmures

Les murmures ont commencé bien avant l'accident ... Etait-ce à ce barbecue, lorsque Whitney s'est mise à hurler sur son fils ? Ou quand sa voisine Blair s'est mise à rôder autour de chez elle ? Ou encore ce jour où le mariage de Rebecca et Ben, ce couple sans enfants, s'est définitivement fissuré ? Mais la nuit de l'accident, les murmures se sont faits plus insistants. Les voisins parlent. Ils posent des questions. Les secrets éclatent. Et le vernis se fissure. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Parce qu'il n'y a pas d'amitié sans envie. Et pas de mensonges qui ne dissimule une vérité dévastatrice. Dans son nouveau roman, Ashley Audrain explore la violence et les secrets des mères qui font rage au sein d'une petite communauté.