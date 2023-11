The Summer Hikaru died : quand un être mystérieux parasite votre meilleur ami  

Yoshiki et Hikaru ont grandi dans ce petit village isolé. Ils ont toujours été ensemble, assez pour que Yoshiki remarque que quelque chose cloche. Depuis cette semaine entière où il a disparu dans les montagnes, Hikaru n’est plus tout à fait le même. La sensation dérangeante s’accentue jusqu’à ce que le masque se fissure : Hikaru est mort.

Et quelque chose a pris possession de son corps et se fait passer pour lui. Qui est cet être mystérieux, Yoshiki n’en a aucune idée. Tant qu’il peut continuer à se faire croire que Hikaru est encore là à ses côtés, tout ira bien. La créature lui dit même qu’il l’aime, ce que le vrai Hikaru ne lui avait jamais dit. Tout est pour le mieux, pas vrai ?

Mais Yoshiki ne pourra pas continuer à faire l’autruche beaucoup plus longtemps. Le malaise est pesant. Une aura étrange plane sur la forêt. Une vieille a été retrouvée tuée dans des circonstances bizarres. Ce « quelque chose » n’aurait jamais du posséder le corps de Hikaru, n’aurait jamais dû aspirer à vivre parmi les humains… Comment lutter contre une créature qui ressemble à celui que vous aimez le plus au monde ?

Étouffant et captivant

C’est l’été. Le son des cigales qui chantent à vous assourdir, les vélos qui grincent, la chaleur éblouissante, toute cette atmosphère étouffante pèse sur la petite ville décrépie qui sert de décor à The Summer Hikaru died. Les onomatopées qui traversent la page d’une case à l’autre, les jeux de clair-obscur nous plongent complètement dans cette bulle où le temps semble ralenti.

On découvre le lien très particulier qui unit les deux jeunes héros, leur alchimie pleine de jeunesse. Mais en même temps, la tension est palpable, et Mokumokuren insuffle avec brio le malaise dans chaque case. Le récit se déroule lentement, au rythme de cette ville isolée où d’ordinaire rien se produit jamais. Ce premier tome est particulièrement mystérieux, on n’y entrevoit que les prémices de l’histoire, mais on est hanté par la présence fantomatique des esprits de la forêt, par le sourire oppressant de Hikaru.

Romance toxique

Entre Yoshiki et Hikaru, il y avait plus que de l’amitié – du moins, du côté de Yoshiki. The Summer Hikaru died, sans être complètement un boys love, tend clairement dans cette direction. Mais loin de la mièvrerie sentimentale, on plonge ici dans les méandres d’un amour inavoué, qui ronge de l’intérieur, qui brûle à travers les pages.

Qui est le pire, entre Yoshiki qui continue à aimer inconditionnellement le cadavre possédé de son ami, et la créature qui aime Yoshiki tout en l’ayant privé de celui qu’il aimait plus que tout au monde ? Nos héros sont plongés dans une spirale infernale pleine du bourdonnement des premiers sentiments et de l’idéalisme de la jeunesse, avec en filigrane le lent déchirement du deuil.

Que fait l’être qui vit dans Hikaru quand nous ne le voyons pas ? Qu’y a-t-il exactement dans la forêt ? La créature deviendra-t-elle humaine, ou Yoshiki deviendra-t-il monstre avec elle ? Ce manga a le pouvoir de hanter son lecteur. Salué par la critique japonaise dès sa parution, il compte déjà quatre tomes là-bas.

Petit bijou d’angoisse, The Summer Hikaru died vous emportera dans la chaleur écrasante d’un été plein d’étrange.