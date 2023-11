Un corbeau fantasque, une cultivatrice excentrique : plus jamais seul...

Alfred est un jeune garçon complexe, abandonné dans un environnement familial négligeant – les parents... quelle plaie ! Pour pallier cette détresse, il s'est forgé une personnalité rêveuse, prompte à l'introspection. À la fois vulnérable et résilient, il puise dans ses rêveries de quoi échapper à une réalité morose. Cette vie quotidienne, marquée par l'ennui basculera rapidement dans un monde étrange, peuplé de personnages hors du commun – et d'aventures qui ne le sont pas moins.

Au "Bout du Monde", il rencontrera Amanda Duverger, cultivatrice excentrique et pourtant figure maternelle. Dotée d'un caractère exubérant, elle entretient avec la nature une relation forte : tout autour d'elle, un monde fantastique grandit, dont elle prend un soin délicat. Sans les autres, et Alfred ne le sait que trop douloureusement, nous perdons une part de nous-même.

Ajoutons des arbres fruitiers et un corbeau nommé Charlamowsky : laisser la féérie infuser... et se régaler.

Anja Portin, appuyée par les dessins de l'illustratrice belge Nina Six, tisse une trame narrative où le réalisme se mêle subtilement à l'extraordinaire, créant une ambiance à la fois poignante et fantastique.

Alternant entre la réalité terne d'Alfred et le monde magique qu'il découvre, le lecteur embarque dans ce pays enchanteur, et d'autant plus qu'il contraste terriblement avec la réalité du jeune garçon. C'est à travers ses yeux que l'on parcourt et explore l'une et l'autre facette de cette médaille, toujours dans une immersion qui invite à la réflexion : soi, les autres, et cette interconnexion qui nous rend vivants...

C'est ainsi qu'Alfred évoluera, au fil du récit, comme tout enfant qui apprend à trouver sa place dans le monde, un pied dans le réel, un autre dans le fantastique.

Quant au corbeau Charlamowsky, plus qu’un animal, il incarne un véritable compagnon pour Amanda et se révèle un élément clé du récit. Il symbolise la sagesse qui guidera Alfred dans son voyage intérieur, un soutien drôle, doté d’une personnalité propre et sensible quand il le faut.

Le roman se distingue par ses dialogues vifs, authentiques : entre Alfred et Amanda, se forge une relation amicale, où il importe de rassurer, autant que d'être apaisé. Ici se capture avec finesse ce fragile équilibre entre isolement, espoir et besoin de magie. Et elle opère, dans des décors richement détaillés, où l'on plonge avec bonheur, aussi bien que frayeur. Que l'on se retrouve dans ce domicile sans vie où réside le jeune garçon, ou dans les couleurs chatoyantes du Bout du Monde, les tableaux se succèdent avec brio.

Profondément humain, Alfred et les enfants oubliés explore des thèmes comme l'abandon, la résilience et l'imagination comme échappatoire. L'alliance du récit et des illustrations produit un univers où l'extraordinaire sert de refuge face à la dureté du réel. Un récit riche en émotions, à l'imagination foisonnante, où chaque personnage joue un rôle crucial dans le développement d'Alfred.

Et un hommage à la plus scientifique des facultés, comme disait Baudelaire : l’imagination… Pourvu qu'elle déborde !