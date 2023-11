Les âmes enflammées : trouver la force d’être soi  

Depuis qu’elle est devenue mère, le mari de Tsumugi la laisse se charger de toutes les tâches ménagères et ne lui parle presque plus. Kakeru ne se sent à l’aise que quand il est maquillé, mais il a peur des remarques de ses camarades de classe. Reika déteste mettre des jupes, mais c’est l’uniforme – et elle préfère se genrer au masculin, mais personne ne comprend. Mao a toujours été célibataire et n’a jamais vraiment eu d’amis, et voudrait qu’on l’accepte telle qu’elle est. Miyuki aimerait bien tomber à nouveau amoureuse, mais elle est déjà sexagénaire…

Dans une société encore pétrie de sexisme et de clichés de genre, chacun se heurte à toutes sortes de barrières dans sa quête de soi. Quand personne ne nous écoute, que personne ne cherche à nous comprendre, on se fait croire qu’on a tort, qu’on devrait arrêter de penser, qu’on aurait dû naître autre.

Une magie simple pour répondre à une détresse muette

C’est dans ces instants de désespoir que surgit Homura. Prenant l’apparence d’un chien noir en flammes ou celle d’un espiègle jeune homme, il parle à nos héros et leur apprend à s’écouter. Il leur montre qu’il ne faut jamais cesser de réfléchir à ce que l’on veut vraiment. Pour ne pas que le feu qui brûle en nous ne vienne à s’éteindre.

Si le message semble un peu simple à première vue, la multiplicité des points de vue, le fait que l’on retrouve chaque personnage à différentes étapes de son cheminement et de sa vie, donnent une véritable épaisseur à l’oeuvre, et rend le propos authentique et touchant.

Une œuvre sensible et universelle

Dans cet impressionnant one shot, Tsuru Ringo Star esquisse page à page une fresque émouvante, pour donner de la force à tous ceux qui en ont besoin. Avec ses huit histoires qui se croisent et s’enrichissent sur 431 pages, Les âmes enflammées devient une expérience à part entière, une lecture qui vous absorbe et vous habite même bien après que vous l'avez achevée.

Puisant dans son expérience personnelle de jeune femme japonaise autant que dans les témoignages de son entourage, la mangaka nous livre un récit plein de modernité, qui traverse toutes les tranches d’âges pour venir parler à ce qui se tapit au plus profond de chacun d’entre nous.

Ce volume se lit comme une petite poussée dans le dos pour s’affirmer, comme la bouffée d’espoir dont on avait besoin, avec ses récits simples mais forts qui s’entremêlent pour nous procurer leur énergie brûlante.