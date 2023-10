Les âmes enflammées

Un manga solaire Un couple qui ne parvient plus à communiquer, une lycéenne qui s'interroge sur les relations amoureuses, un nouvel amour à soixante ans, un étudiant qui veut se maquiller... Quel que soit leur genre, quel que soit leur âge, tous ont profondément enfoui leurs sentiments. Mais un jour, Homura apparaît devant eux, avide de réveiller le feu qui sommeillait dans leur coeur et de bouleverser leur vie à jamais... A travers huit histoires, basculez de l'hésitation à l'affirmation et des interrogations à l'acceptation. Alors, vous deviendrez, vous aussi, une âme enflammée.