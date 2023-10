CIMQA : le pouvoir d’imaginer

Notre premier point d’ancrage : la petite Sarah, accompagnée de sa maman, Megan. Elles sont victimes, comme tous les autres habitants de notre chère Terre, de cette étrange affliction. Un état de déséquilibre et un rétrécissement de leur vision périphérique. Il faut finalement quelques jours aux enfants, et un peu plus longtemps aux adultes, pour se remettre de cette fameuse matinée. La vie reprend donc son cours, mine de rien.

Seul réel changement : ces hallucinations qui frappent une certaine tranche de la population. Des visions où la fiction semble s’incruster dans le réel. Ce n’est que plus tard que la vérité est dévoilée : le monde a changé. Ou plutôt, notre univers a subi « un Repli », offrant un espace pour celui de l’imagination. Pire encore : les frontières entre ces deux univers ont été modifiées au point de les rendre finalement plus malléables. Si bien que, grâce à une compréhension des règles et à une sensibilité étonnante, Sarah est capable d’exploiter ce Repli.

Son imagination donne alors naissance à des créatures qu’elle apprivoise avec le temps, qui apparaissent pendant les 11 secondes qui marquent la limite de leur visite dans notre univers. Ces créatures – la fée Clochette, une centaine de gnomes, des corbeaux ou encore un dragon – se font une place dans son quotidien. Très vite, Sarah imagine comment briser cette limite temporelle. « Elle imagine combien replier la largeur pourrait être simple. Elle n’aurait qu’à appuyer, en bas, à gauche. Il y a déjà une toute petite ouverture, elle n’a qu’à l’agrandir. La largeur pivote, vers l’arrière, loin. Elle tend la main droite, très haut ; et elle tire. Elle ouvre en grand le monde des créatures. Pour les laisser entrer, nombreuses et longtemps. Après, il n’y a qu’à relâcher, cesser d’y penser, et tout revient en place. »

Notre second point d’ancrage : Sara, une technicienne du Cimqa. Alors qu’elle naviguait d’un contrat publicitaire à un autre, jamais tout à fait satisfaite, la voici qui retrouve un peu de stabilité en intégrant le leader du divertissement. Elle s’engage dans un nouveau projet. Son métier : imaginer et concevoir l’intégralité des décors pour une histoire. Bien qu’elle est soumise à un cahier des charges et aux statistiques, qui mettent en avant les points de satisfaction des spectateurs – par rapport aux couleurs, aux trames de l’histoire, aux personnages en eux-mêmes, … –, Sara se réjouit d’être à nouveau capable de réellement créer. « Elle ne supportait plus de devoir. Elle avait besoin de pouvoir. Et de créer. »

Passionnée, constamment appelée par la Cimqa, elle délaisse sa santé mentale et tombe rapidement dans la fatigue, le stress et le surmenage. Au point de mettre en danger sa relation amoureuse.

L’histoire vacille entre deux lieux, deux temporalités, « ICI » et « LÀ-BAS ». Entre ces deux personnages, Sara et Sarah. Un même prénom, à une lettre près. Une petite fille qui devient adolescente et une quinquagénaire. Inévitablement, la question se pose : comment sont-elles liées ? Vont-elles se rencontrer ? Leurs chemins vont-ils converger au fil de cette histoire ? Plus fou encore : sont-elles une seule et même personne ? Bien entendu, vous ne trouverez pas la réponse ici. Le mieux, c’est de s’emparer soi-même de ce récit…

Après AFTER, salué par le Prix des Utopiales 2021, Auriane Velten nous plonge dans un nouveau récit d'anticipation. Comme pour son roman précédent, l’art occupe une place prépondérante pour l’autrice. Avec CIMQA, l’art a de nombreuses facettes, qui cohabitent et s’affrontent. L’imagination à l’état pur comme vécu par la petite Sarah est chargée d’espoir et d’une beauté inégalable. Or, elle est vite abîmée par le monde des adultes, qui s’en empare pour la transformer. La création émanant de l’imagination devient alors une source de profit ou, pire, une forme de pouvoir sans égal. Auriane Velten propose donc de se questionner sur la place de l’art, sur les règles qui peuvent museler cette pratique culturelle, sur la liberté de créer selon nos propres souhaits et inspirations. Comment imaginer le beau, lorsque la société ne souhaite que le profit ? Comment s’émanciper, comment s’autoriser à faire vivre son imagination pour soi, si les conséquences pour les autres sont si lourdes ?

CIMQA est un roman de science-fiction à part. Plutôt que le sensationnel, c’est l’intime qui prime. Oui, les enjeux sociétaux sont explorés avec sérieux, tout comme l’impact économique, ou la situation du dérèglement climatique en filigrane. Mais au cœur de cette histoire, c’est bel et bien le point de vue de deux personnages doux, courageux et attachants qui nous est offert. Sous la plume de Auriane Velten, ce récit, à la limite du voyage spirituel, résonne avec beaucoup de force.

C’est beau, c’est intelligent – et, surtout, c’est nécessaire.