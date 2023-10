Astra Nova, vertiges de la solitude spatiale

Alors qu’elle s’était précédemment coupée du monde pour se réfugier dans le travail, elle va se confronter à son passé et à la chaleur de l’humanité le temps d’un court séjour dans une villa luxueuse.

Après le remarqué Avant l’oubli, Lisa Blumen frappe fort avec ce second ouvrage en droite lignée du précédent. L’autrice reprend cette notion de finalité, d’un espace-temps où tout est permis car l’avenir n’existe pas, instant qui catalyse et révèle ce que l’on a au fond de nous. À la fin du monde d’Avant l’oubli, elle passe à un adieu définitif avec Astra Nova : ces deux histoires mettent finalement en scène la confrontation avec une mort programmée.

Ce qui s’annonçait alors comme un récit de science-fiction (à travers la couverture et la scène d’introduction) devient un huis-clos psychologique, à l’instar de Solaris de Tarkovski, à ceci près que tout le récit se déroule sur terre, et que de spatiale cette histoire n’en a que la perspective, sous-jacente mais rapidement éclipsée.

Alors que Nova avait coupé les ponts avec ses amis, elle se retrouve contrainte de les retrouver et par conséquent de se confronter aux raisons de sa désaffection et à la profonde amitié qui les liait jadis.

Lisa Blumen développe un scénario particulièrement bien ficelé, alternant des moments légers à d’autres plus dramatiques. Son écriture, tout en finesse, s’approche au plus près de ses personnages pour s’intéresser à l’humain, à la manière dont les trajectoires personnelles peuvent révéler des blessures qui nous hantent et que l’on traîne. Elle développe ainsi différentes intrigues dont la psychologie demeure le principal moteur.

Les interactions entre chacun des protagonistes nous montrent déjà avec finesse la tension émotionnelle à l’origine du dialogue qui va suivre. L’autrice s’appuie ainsi sur une communication non verbale, visuellement graphique, pour incarner l’évolution des troubles qui étreignent les personnages.

Le dessin se fait plus précis, plus juste tout en gardant la même légèreté. On ressent un réel plaisir au dessin, qui alternativement se cherche et trouve facilement, raconte et resplendit, compose les espaces et agence les couleurs. Le trait au crayon noir est plein de vie, discrètement matiéré, oscillant entre des silhouettes esquissées et de belles subtilités dans les détails.

En constante évolution, en constante invention, c’est un dessin qui vibre, qui respire, qui possède un souffle interne qui vivifie et inspire chaque planche. L’apport de coloris procure beaucoup de chaleur à des séquences intimistes tandis que certaines images sont visuellement très fortes.

Avec cet album, Lisa Blumen confirme tout le talent qui se déployait dans son précédent ouvrage. En seulement deux livres, elle a su affirmer une écriture singulière et une maturité d’écriture étonnantes qui la placent aujourd’hui comme une autrice de bande dessinée de premier plan.