The Dangers in My Heart : qui aime bien maudit bien  

Au collège, amour et haine se confondent facilement. Kyotarô ne parle à personne dans sa classe. Il passe son temps à planifier comment il assassinera tous ces manants qui le méprisent. Et il imagine tout particulièrement ce qu’il fera subir à Anna Yamada, la fille la plus populaire de l’école. C’est un crime d’être aussi belle. Mais Yamada n’est peut-être pas tout à fait celle qu’il imaginait.

Avec sa mauvaise foi de gamine et son amour débordant pour les snacks en tous genres, elle passe son temps à s’éclipser dans la bibliothèque pour s’affranchir des interdits du règlement, à commencer par grignoter tout son soûl. Derrière les rayonnages, Kyotarô l’espionne. Et il est de moins en moins sûr de comprendre ce qu’il se passe dans son cœur…

Bafouillements amoureux

The Dangers in My Heart procède par petits épisodes courts, sortes de mini tranches de vie pleines d’humour avec les quiproquos comme fils conducteurs. Mais de page en page, nos deux héros apprennent à se connaître et leur romance se construit pas à pas.

Yamada, loin du cliché de l’héroïne parfaite, brise sans cesse son image par son côté enfantin et joueur et sa mauvaise foi. À ses côtés, le petit Kyotarô est terriblement touchant, tout saisi qu’il est par les maladresses et les hésitations de la jeunesse. En apprenant à se connaître, ils découvrent tous deux comme s’ouvrir à autrui. Ils sont sans doute mal assortis, mais c’est ce qui les rend si adorables. Ils sont jeunes et bêtes. On se régale de les voir rougir chacun de leur côté et avancer progressivement l’un vers l’autre.

Pétillements de jeunesse

Le cadre de la série est peuplé de leurs camarades de classe, et avec l’énergie intarissable des collégiens, on ne s’ennuie pas un seul instant. Jalousie entre copines, défis stupides entre mecs… L’âge bête est dépeint, bribe après bribe, dans toute sa splendeur.

Le dessin rond et enfantin ajoute à l’ambiance joyeuse de la série, et l’attention portée aux détails achève de nous plonger dans ces petites salles empreintes de nostalgie.

The Dangers in My Heart a été adapté avec succès en anime au printemps, et sera de retour avec une saison deux dès janvier 2024. La version française aura sans doute tôt fait de rattraper les 9 tomes déjà disponibles au Japon, puisque les deux premiers volumes sont sortis simultanément et que le 3e arrivera en librairie dès novembre.

Une touche adorable vient complémenter l’édition française : les jaquettes sont réversibles, proposant à chaque fois un visuel où Kyotarô et Yamada sont côte à côte et vous permet de choisir lequel des deux tourtereaux vous voulez voir figurer sur le dos.

Petite fresque de jeunesse vibrante, The Dangers in My Heart vous fera tantôt rire, tantôt fondre.