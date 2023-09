Camelot en pleine panique sentimentale

Gwen, avec sa démarche assurée et son regard pénétrant, traverse ce monde tumultueux comme une énigme. Elle découvre un jour des lettres anciennes, portant des révélations qui bouleversent sa compréhension des événements passés et présents. Ces écrits, teintés d'émotion et de mystère, la poussent dans une quête de vérité qui la mènera aux confins de ce monde.

Parallèlement, Gabriel, un prince au regard introspectif, s'interroge sur les arcanes du pouvoir. Il se plonge dans d'anciens textes, cherchant à comprendre les dynamiques qui régissent leur monde. Les interactions entre ces protagonistes sont complexes, mêlant méfiance, affection et trahison. Sidney, un compagnon fidèle, se tient souvent aux côtés d'Arthur, le soutenant dans ses moments de doute. Alors que les batailles font rage, que les secrets se dévoilent petit à petit, nos héros sont confrontés à des choix cruciaux.

Chaque décision prise, chaque alliance forgée ou brisée, les rapproche de leur destin. Dans ce monde en perpétuelle évolution, où les loyautés sont éphémères et les enjeux colossaux, Gwen, Arthur, Gabriel et Sidney doivent naviguer avec sagesse, courage et détermination, tout en affrontant leurs propres démons intérieurs et les défis que leur réserve l'avenir.

Dans cette joyeuse escapade médiévale aux allures de comédie romantique queer, Lex Croucher revisite la légende arthurienne avec un charme certain. Gwen et Art ne sont peut-être pas amoureux, mais leur histoire, drôle et sincèrement amusante, est ponctuée de belles amitiés et de dialogues vivaces. Ils nous enchantent tous, dans une aventure historique à la fois réjouissante, touchante et hilarante, débordante de panique queer et de blagues désastreuses. (traduction de l'anglais par Anne Guitton)