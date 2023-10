Gwen and Art are not in love

La princesse Gwen aime la chevaleresse Bridget qui l'aime bien en retour. Art, le promis de Gwen aime quant à lui le doux Gabriel, le futur monarque et le frère de Gwen, qui ne sait pas si par hasard il ne serait pas aussi très attiré par le fantasque Art. Oups ! Ce n'est pas ainsi que c'est censé se passer. Il y a à l'évidence un énorme problème au royaume de Camelot, car Gwen et Art doivent se marier et avoir beaucoup d'enfants pour le bien du royaume... Or, Gwen et Art ne s'aiment pas, mais vraiment pas du tout. Comment ce petit monde va-t-il se débrouiller pour être heureux et ne pas détruire Camelot ?