L'Italie, loin de la dolce vita

Sa mère, Antonia, est du genre à n’être arrêtée par aucun obstacle et sa ténacité, même si cela doit être dans un combat qui va durer des années, est sans concession. C’est elle qui tire derrière elle toute la famille quels que soient les obstacles à traverser, quelles que soient les montagnes à escalader.

Et il faut reconnaître que, depuis que son deuxième mari est passé du modèle je-balance-une-baffe-d’abord-et-je-parle-après-et-toi-tu-n’as-rien-à-dire-si-je-cours-partout-après-tout-ce-qui-porte-jupon, au modèle je-suis-cloué-sur-un-fauteuil-roulant-pour-handicapé suite à une chute depuis un échafaudage « inadapté sur un chantier illégal, sans contrat et sans mutuelle », elle doit être munie d’une solide volonté, Antonia, pour ne pas prendre l’eau, pour parvenir à maintenir son bateau à flot, pour surnager dans une Italie qui ne laisse pas beaucoup d’espoir à de tels miséreux.

Et les combats d’Antonia, s’ils sont homériques, ne se limitent pas au seul cercle restreint de sa famille : elle peut tout aussi bien s’enflammer pour un peu de soleil qui serait refusé par des résidents indélicats, dans la cour de l’immeuble, à la fille handicapée des concierges !

Elle insiste tant qu’elle « n’a pas obtenu ce qu’[elle] veut » et en fait un modèle d’éducation pour ses enfants : elle « ne capitule jamais, cloue le bec à tout le monde ». Au grand dam de Gaïa qui préfèrerait parfois (souvent) ne pas la voir venir faire un esclandre dans son établissement scolaire pour redresser encore un tort dont elle jugerait sa fille victime !

C’est dans ce contexte que pousse Gaïa. Qu’elle se crée une carapace de plus en plus dure même si, au fond d’elle-même, subsistent des sentiments d’adolescente qu’elle tait, qu’elle cache, qu’elle masque inexorablement pour ne pas se trouver en défaut, en danger.

Même avec les filles de son âge dont elle peine un peu à faire ses amies, elle « ne leur parle pas de [sa] vie à la maison ». Et, face à l’aisance un peu plus grande des autres, « tel un serpent dissimulé, [sa] jalousie est aux aguets ». Mais elle « supporte tout cela car être avec elles signifie ne pas être seule ». Comme elle supporte les moqueries de certains garçons préférant se « replie[r] dans [sa] forteresse » plutôt que lutter après avoir constaté que ses plaintes à la maison ou en classe, restent sans effet.

Dans sa « note de l’autrice », Giulia Caminito ne cache pas avoir puisé dans la vie de trois femmes bien réelles (dont la sienne mais sans qu’il s’agisse d’« une autobiographie ni une autofiction ») la matière pour nous raconter « une histoire qui a avalé les fragments de nombreuses vies pour essayer de les transformer en narration ». Peut-être est-ce ce processus de lente et complexe assimilation qui rend des sonorités particulières à l’attention du lecteur : on est rapidement plongé dans une histoire d’un réalisme puissant. Un peu comme si c’était une vérité qui nous était servie non pas sur un guéridon recouvert d’un napperon de dentelle mais sur une lourde table de vieux bois sur laquelle on aurait jeté une vieille toile cirée élimée et autour de laquelle seraient disposées des chaises dépareillées.

Dans son Un jour viendra paru il y a quelque temps déjà, aussi chez Gallmeister, Giulia Caminito a montré toute l’aisance qui est la sienne dans la construction d’une histoire et dans sa narration.

Avec L’eau du lac n’est jamais douce, elle change de registre mais ne dément en rien cette qualité d’écriture qui met à nu toute la complexité de l’âme humaine, la complexité des comportements de chacun, la difficulté de tirer une ligne droite entre deux points : certes c’est toujours le plus court chemin mais il est bien rare que cela soit celui qui sera emprunté.

Les états d’âme par lesquels passe Gaïa, jeune fille issue d’une famille miséreuse dans une société qui fait tout pour laisser croire que l’abondance est accessible à tous (alors que, bien sûr, il n’en est rien) sont tellement vrais que l’impression est fréquente de s’imaginer en train de lire un journal intime (même si l’autrice se défend que cela puisse être le cas). Les mots ont souvent la froideur et le détachement de l’adolescence. Cette sorte d’éloignement qui ne veut pas prendre la vie au sérieux, ni se prendre au sérieux. Même le suicide de son amie est d’une banalité et d’un détachement féroce et froid.

Un détachement qui se mue en une morgue facile, fière et provocatrice pour cacher toutes les peurs, les appréhensions, l’isolement, les différences, l’ostracisation qui est régulièrement le lot de l’étranger, de celui que « les gens d’ici […] jaugent en fonction de [leur] degré d’appartenance ». Et entre le fils d’un commerçant et la fille d’un handicapé réduit à vivre aux crochets de sa femme il y a effectivement un monde !

Gaïa est comme un cygne. Un de ces oiseaux qui « s’emportent facilement » et avec lesquels « il faut savoir garder ses distances » : elle aussi a « agressé », s’est « débattue et bagarrée y compris avec ceux qui l’approchaient avec leur quignon de pain dur, leur aumône d’amour ».

C’est un livre aussi dur que sa jeune héroïne. Ce n’est certainement pas une histoire nouvelle, unique, un sujet jamais abordé, non. Mais c’est une véritable immersion troublante dans une Italie bien loin des cartes postales des circuits touristiques.