Cent-vingt : recueil de nouvelles sur tout… et plus encore

On parle donc de plus de cent nouvelles. Vient avec ce fait, le besoin de sélectionner les quelques chanceuses qui ont ce petit quelque chose qui pousse à les mentionner. Sachez que la sélection a été… complexe.

Moi je danse, moi je danse est une nouvelle étrange. Qui semble reprendre l’histoire du Joueur de flûte de Hamelin… mais avec un petit twist. Plutôt qu’un enlèvement des enfants hypnotisés par la musique, le Violoneux – car c’est son nom – fait un effet bien différent à ceux qui l’entendent jouer. « Il monte avec le soir, s’accompagne des brumes. On le voit tout d’abord, sans encore bien l’entendre, on le sent comme les chiens qui reniflent l’orage. Un crincrin lancinant, un zonzonnement d’insecte ; on cherche à l’horizon d’où vient le bruit gênant. On le sait dans ses os, par sa peau, par ses nerfs : le musicien approche. »

Les enfants, comme possédés pendant la nuit, deviennent capables d’une violence inouïe. Jusqu’à s’en prendre à ceux qu’ils aiment… pour finalement les oublier, ainsi que la violence qu’ils leur ont administrée. Un petit conte terrible et pourtant savoureux.

Perdre ? propose de plonger dans une partie d’échecs. Mais pas n’importe laquelle : celle-ci oppose Aintzane Iker et Evgueni Usmanov. L’une pense tout savoir concernant les prochains mouvements de son adversaire. Elle ne voit que deux options : l’attaque ou la défense. Pourtant, face à elle, les décisions prises sont… illogiques. L’autre, lui, n’est pas celui que l’on croit. Mais son esprit est omniscient.

« Pour faire rapide : Iker se demande ce que je fais. Les spectateurs se demandent ce qu’Iker se demande. Et moi je cherche dans vos esprits brillants esprits les mouvements qu’il va maintenant falloir jouer. Les échecs ne sont jamais que des prétextes. Cette discipline, vraiment, n’a aucun sens. Ce n’est qu’un simulacre. » Illustrée par le noir et le blanc de l’échiquier qui recouvrent la page, coupant ainsi les paragraphes d’un point de vue à l’autre, cette partie d’échec est psychologiquement et narrativement un vrai petit bijou.

Parmi les autres nouvelles amusantes, on peut mentionner le Collectif Zanzibar et sa collection de cocottes, pliées pour envahir le monde et le rendre ludique... « Pliez des cocottes. Emplissez des cocottes. Suivez des cocottes. Tous les jours. Si nous n’échapperons plus à l’intelligence froide des machines, la somme des idioties de nos comportements humains peut finir par la rendre inopérante. » Un beau message, dans une nouvelle qui invite à créer et s’aventurer au-delà des frontières.

Dans le métro, cette ode à chaque ligne parisienne, comme un poème-fleuve. C’est à la fois beau et romantique, amusant et rieur. Pour ceux et celles qui ont eu la chance – ou la malchance, c’est vous qui voyez – d’avoir emprunté ce grand ver en métal, difficile de ne pas sourire face aux descriptions de l’auteur des personnes qu’on peut y croiser…

Les nouvelles de Cent-vingt se picorent avec gourmandise. Chaque titre est l’occasion de plonger dans un récit parfois sérieux, parfois loufoque. Comme un éventail de l’humanité, on voit défiler des personnages de tous les horizons : aussi bien une sirène que des fantômes, un certain Gustave Flaubert, ou même Archibald Haddock…

Léo Henry nous propose aussi de découvrir l’histoire d’un cocktail ou d’un autre, leurs implications culturelles et historiques – toujours en souhaitant une « bonne santé » au lecteur, tout de même. Parfois encore, les textes ont été écrits avec d’autres auteurs ou autrices, comme un mille-feuille de propositions artistiques.

De temps à autres, la typographie est modifiée pour en faire une expérience de lecture décalée, parfois perturbante mais le plus souvent appréciée. Au-delà des mots, des illustrations, des photographies ou des choix d’intégrer des corrections, des e-mails, voire même des chronologies entières font de Cent-vingt un objet à part entière. Plus qu’un recueil de nouvelles, donc, c’est une plongée dans la psychée d’un auteur et une observation, entre les lignes, de son processus créatif. Oui, vraiment : c’est tout à fait charmant.

Petite fantaisie de l’auteur : les listes à la fin du recueil, qui permettent de classer toutes les nouvelles selon différentes notions. Ainsi, outre l’ordre numéraire imposé par la logique paginale, on peut déterminer quelle histoire découvrir en fonction de l’époque qui la traverse, du style rédactionnel… ou encore de la présence d’un animal – grenouille, chien ou ours, à vous de choisir. Mais aussi en fonction d’une couleur, d’une localisation (géologiquement probable ou entièrement imaginaire, d’ailleurs), voire même l’époque historique si de telles précisions vous feront mieux apprécier cette escapade littéraire.

De quoi proposer un sens de lecture qui convient à chaque personne qui aurait la chance de s’emparer de ce livre renfermant, rappelons-le, dix années de travail. À vous, donc, de naviguer entre ces différentes nouvelles, qui démontrent par leur diversité le champ d’exploration exponentiel attribué à Léo Henry.

Très clairement, rien ne lui fait peur lorsqu’il s’agit de littérature. Et cette impression est renforcée par ces quelques pages précédées par le titre – rédigé en écriture manuscrite – « Soixante-dix-sept histoires que je n’ai pas écrites ». Des idées, posées sur le papier, plus ou moins développées. Oui, rien que ça. D’ailleurs, l’envoi de cette nouvelle date du 8 janvier 2017 – de quoi laisser penser qu’une liste d’autant plus importante existe peut-être à l’heure actuelle… La promesse d’autres aventures ? Sûrement.