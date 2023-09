Blank Space : l’invisible est essentiel

Shôko passe son temps à rêver, son esprit explore des mondes différents. Mais un jour de forte pluie, elle croise la discrète Sui, en train de s’abriter sous un parapluie… parfaitement invisible. Shôko est certaine de ne pas avoir rêvé. Avec son naturel jovial et insouciant, elle parvient à faire tomber tous les murs de Sui, jusqu’à ce qu’elle lui révèle son secret : elle est capable de fabriquer des objets simplement en les visualisant dans sa tête. Et même si personne ne peut les voir, ils fonctionnent aussi bien que les vrais.

Les possibilités sont infinies et en devenant amies, chacune des deux jeunes filles y trouve son compte : Shôko déborde d’enthousiasme devant chaque création, et Sui peut mettre en application son attention au détail et sa grande capacité de concentration. Mais ce pouvoir est loin d’être anodin. Le jour où Sui commence à trop souffrir du harcèlement qu’elle subit, elle conçoit silencieusement un projet qui la dépasse. Les conséquences risquent d’être fatales… Shôko pourra-t-elle la rattraper avant qu’il ne soit trop tard ?

Créer pour s’échapper

D’un début calme, le quotidien de deux lycéennes pas particulièrement appréciées des autres, dans un banal lycée où rien ne se passe, on bascule rapidement dans une autre dimension, comme si un abîme sans fond s’ouvrait soudain sous les pieds des personnages. Sui se projette dans ces abysses et y construit lentement, avec patience et acharnement, ses objets. Shôko a son monde à elle, dans lequel son imagination débordante donne vie aux choses et aux expressions.

La joyeuse bulle d’amitié entre nos deux héroïnes gonfle au fil des pages, on a l’impression d’être sur le même petit nuage de joie qu’elles, jusqu’à ce que la réalité ne nous rattrape et qu’on commence à ressentir le malaise. Quelque chose ne va. Sui va mal, dérape. Elle prépare quelque chose. Quelque chose de trop grand pour elle, de dangereux. Et quand Shôko s’en aperçoit, il est sans doute déjà trop tard. Comment dire à son amie qu’on est là pour elle, comment l’empêcher de commettre l’irréparable ?

Le pouvoir des objets plutôt que celui des mots

Avec son dessin très simple mais terriblement efficace, Kon Kumakura nous livre un récit entraînant, fort, plein de vie, de souffrances, mais aussi de joyeuse magie. En quelques courbes, elle donne corps aux non-dits, fait naître des métaphores en images qui fonctionnent mieux que n’importe quel mot, conférant une véritable puissance au récit. Blank Space n’est ni tout blanc ni tout noir, il nous entraîne loin des angoisses du quotidien pour mieux nous y replonger, il nous fait passer par les doutes qui s’installent à mesure qu’on grandit tout en nous montrant comment l’imagination peut nous donner des ailes, mais aussi nous piéger parfois.

Remarquable manga tout en subtilité, Blank Space est une série en trois tomes.