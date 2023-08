Blank space. 1

Pensez à une chose, n'importe laquelle. Vous avez le don de la faire apparaître ici et maintenant. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit en premier ? Deux lycéennes, l'exubérante et étourdie Shoko, et la discrète et brillante Sui, se lient d'amitié. Sui cache un secret : elle a la capacité de matérialiser toutes les choses qui lui passent par la tête. Mais si ses créations sont bien réelles, elles sont également... invisibles ! Shoko la convainc que cette différence, loin d'être une malédiction honteuse, est un don précieux. Mais lorsque la vie s'acharne sur Sui, son pouvoir menace de donner vie au pire... A la fois chronique adolescente teintée de fantastique et fable inventive sur la puissance sans limites de l'imagination, Blank Space est avant tout le récit touchant et grave d'une amitié unique.