Le monument préféré des Français : Stéphane Bern à Villers-Cotterêts  

Si l'émission offrira l'occasion de contempler la restauration de ce bel exemple de la première Renaissance française, ce n'est pas cet édifice qui représentera les Hauts-de-France, mais le domaine de Chaalis, dans l’Oise. La raison : les derniers travaux de finition et d’installation sont toujours en cours, afin d'ouvrir le 19 octobre prochain.

Quel monument succédera à la gare maritime transatlantique de Cherbourg et au sous-marin Le Redoutable de Normandie ?

Les 14 monuments finalistes, sélectionnés parmi 42 lieux :

Auvergne-Rhône-Alpes : basilique Notre-Dame de Fourvière (Rhône)

Bourgogne-Franche-Comté : abbaye de Cluny (Saône-et-Loire)

Bretagne : citadelle de Port-Louis (Morbihan)

Centre-Val de Loire : château royal de Blois (Loir-et-Cher)

Corse : citadelle d’Ajaccio (Corse-du-Sud)

Grand Est : château fort de Sedan (Ardennes)

Hauts-de-France : domaine de Chaalis (Oise)

Île-de-France : Bibliothèque nationale de France, site Richelieu (Paris)

Martinique : fort Saint-Louis (Lamentin)

Normandie : haras national du Pin (Orne)

Nouvelle-Aquitaine : phare de la Coubre (Charente-Maritime)

Occitanie : place nationale de Montauban (Tarn-et-Garonne)

Pays de la Loire : trois-mâts Belem (Loire-Atlantique)

Provence-Alpes-Côte d’Azur : sites antiques de Vaison-la-Romaine (Vaucluse)

À terme, un classement est établi, avec en tête, le monument « qui aura séduit le cœur des Français en 2023 ».

Après trois années de travaux et un investissement de 211,11 millions d'euros, la Cité internationale de la langue française, lancée par Emmanuel Macron en 2018, s'apprête à accueillir le public.

Le château de Villers-Cotterêts, initié par François Ier et érigé au milieu du XVIe siècle, représente tout un symbole : c'est là que le roi a signé l’Ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Ce texte a établi le français comme langue officielle de la justice et de l'administration, remplaçant le latin. C'est par ailleurs le plus vieux texte législatif toujours en application en France.

Derrière la Cité internationale de la langue française, une promesse de 1600 m² d’expositions permanentes et temporaires proposées, une librairie-boutique et un café-salon de thé, une programmation de spectacles, d’événements et de conférences, des activités pédagogiques, de formation et d’apprentissage de la langue, ou encore la création d’un laboratoire de recherche et d’innovation sur les enjeux linguistiques.

Crédits photo : Le château de Villers-Cotterêts, en 2017 (Philippe Rouzet, CC BY-NC-ND 2.0)