Le silence d’un père, la colère d’un fils

Poussé par la curiosité, Amine se plonge dans le passé d'un père autrefois réservé et distant, et découvre le parcours riche et singulier d'un ouvrier de 19 ans immigré en France. À travers ce qui semble être une auto-fiction, l'auteur immerge le lecteur dans une rencontre tardive et émouvante entre un fils et son père. Guidé par la musique, Amine apprend à comprendre les non-dits.

Rachid Benzine présente un nouveau roman où il fouille des thématiques qui lui sont chères : l'enfance, les relations familiales et la religion. Après Ainsi parlait ma mère (Seuil, 2020) et Voyage au bout de l'enfance (Seuil, 2021), l'écrivain explore désormais la complexité des relations père-fils. Grâce à des cassettes destinées au grand-père d'Amine, l'auteur tisse une connexion entre trois protagonistes : celui qui écoute, celui qui raconte, et celui qui reçoit. Cette structure révèle l'évolution des relations père-fils à travers le temps.

Entre amour et religion

Au fil des écoutes, Amine perce le secret de son père : il n'a pu épouser la femme de son cœur à cause du conservatisme religieux du grand-père, qui refusait une union avec une femme d'une autre confession. Sans hésitation, l'auteur critique cette rigidité, s'affirmant contre les contraintes religieuses. Il révèle que les deux amants ont continué à correspondre, soulignant la puissance de l'amour face aux dogmes religieux.

"Il n'avait rien"

Avant d'être père, il était un ouvrier. Arrivé en France à 19 ans, ce jeune Marocain a travaillé durement dans les mines de charbon et les maraîchages. Avec pudeur, il dépeint une vie souterraine et révèle la précarité des ouvriers : « Mon père n'aimait pas être vu chez lui. Il n'avait pourtant rien à cacher. C'est peut-être cela qu'il cherchait à dissimuler : qu'il n'avait rien. » Ce livre rend hommage aux immigrés d’Afrique du Nord ayant contribué à l'élan de la France, en donnant une identité à ces figures anonymes, et en présentant des hommes comme Driss et Boualem, amis fidèles du père d'Amine, qui ont tout sacrifié pour l'avenir de leurs enfants.

Lyrisme et musicalité

Le Silence des pères est un roman mélodieux. Il entraîne le lecteur sur une partition douce et lyrique. La musique est omniprésente dans le récit, et le format des cassettes audio renforce cette dimension sonore, donnant voix au discours. La musicalité du texte apporte une légèreté surprenante et bienvenue, renforcée par l'humour discret de Rachid Benzine qui atténue le ton mélodramatique du roman.

Il est clair que Le silence des pères aurait gagné à être étoffé, au risque de rompre le charme du lecteur captivé par une intrigue si bien construite.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2023 : découvertes et coups de cœurs