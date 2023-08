Visite en planète inconnue

Soit : une planète qui n’a jamais existé – ou qui n’a simplement jamais été remarquée, mais comment ne pas la voir ? – est désormais une présence indéniable dans le quotidien de l’humanité. Une présence qui, semble-t-il, a un impact sur la santé physique et mentale de certaines personnes, avec plus ou moins d’intensité. « Des images qui occupent leur esprit. Des idées bizarres. Des hallucinations. Des gentes qu’elles connaissent mais n’ont plus vues depuis longtemps qui les visitent. [...] Toutes savent al fond qu’an étrange état d’esprit les gagne. »

Parmi elles, Néea est une jeune femme qu’un handicap oblige à se reposer sur une neuro-prothèse ; une « système quantique qui pallie les déficiences de san corps et de san esprit », qu’elle active chaque matin pour bouger et penser de manière plus efficiente. Avant son opération, elle visualisait le monde avec ces « petites choses », des perceptions qui sortaient de l’ordinaire et qui ont disparu après l’intervention des médecines. Mais récemment, même lorsque sa neuro-prothèse est activée, les petites choses sont de retour et habitent son champ de vision : elles « forment des ébauches d’images qui émergent lentement de lae néant puis y retournent tout aussi lentement ».

Néea vit avec Ugo, ami de longue date qui l’accompagne au quotidien, l’observe et s’inquiète de son état. Avec eux, Paloma. Cette dernière, artiste danseuse, est récemment revenue de sa tournée et n’a qu’une hâte : se lancer dans l’écriture d’un nouveau spectacle. Cependant, alors qu’elle a trouvé un titre et une idée, ses écrits se transforment en une conversation impromptue avec sa grand-mère, révélant un évènement traumatique dans la vie de la jeune femme.

Autre part, Basile, gouverneur taciturne, malgré lui poussé dans ses retranchements alors qu’une crise se déclare. Une crise qui, en plus de toucher largement la population, s'étend jusqu’au coeur de sa vie privée, alors que sa femme adopte un comportement plus qu’inquiétant.

Et enfin, la mission Ulysse, là-bas, sur cette planète : différentes scientifiques ont été envoyées sur Sitive pour étudier son écosystème. Le tout, sans jamais défigurer la flore qui les entoure. Or, très vite, l’équipage tombe dans un état de confusion, voire de folie : insomnies, moments d’absence, monologue sans queue ni tête, manque d’appétit, litanie nocturnes, errances… Et personne ne semble comprendre la cause de leur dégradation mentale.

Petit à petit, la tension monte, comme un fil qui se tend et s’apprête à lâcher. Qu’elle est la vérité ? Devrait-on s’inquiéter de cette planète, de ces étranges « pseudo-arbres » qui la peuplent, et qui semblent capables de se mouvoir ? Peut-on parler de cette « écos qui cause des troubles psychiques » sans s’inquiéter du danger qu’elle représente ? Sitive aurait-elle réellement une influence sur l’esprit humain, ou n’est-ce qu’une psychose généralisée ?

Avec Visite, nous sommes dans le futur, donc. Un futur où la nature et les différentes « écos » sont une priorité, tout comme leur conservation ; si bien que certaines zones ne permettent plus aucune circulation humaine, qui risquerait d’avoir un impact, même minime, sur la faune et la flore de ces espaces verts. Le maître-mot : le respect de l’environnement. L’humanité a appris à repenser son existence, son droit d’intervention sur le vivant, ainsi que son approche de la vie politique. Au sein de l’Écoume, qui prône un respect de l’animal et du végétal, mais aussi un système économique qui s’éloigne vivement du modèle capitaliste, chaque personne trouve sa place. Une société idéale, en somme. Ou tout du moins, aussi idéale que possible.

Autre l’histoire, intrigante, la linguistique de ce roman est un cas sur lequel il semble essentiel de se pencher. On parle ici de la langue française, mais complètement restructurée de façon à effacer les inégalités – tout du moins, c’est l’idée mise en avant par l’autrice. Les déterminants et les adjectifs prennent donc une forme non-genrée, tandis que certains noms communs se transforment.

Alors qu’on peut imaginer un inconfort à la lecture, il n’en est rien : au contraire, il est facile de s’habituer à cette gymnastique orthographique. De quoi prouver que la langue que nous utilisons aujourd’hui pourrait bien évoluer dans une direction similaire, sans forcément se transformer en une épreuve insurmontable d’adaptation… En effet, la tentative de Li-Cam prouve que tout est possible en ce qui concerne le langage – même de s’amuser avec pour imaginer une autre vision de la société française.

Visite est un roman digne de la ligne éditoriale de La Volte : une plongée science-fictionnelle dans un futur proche (et, qui sait ? peut-être sérieusement envisageable), qui oscille entre noirceur et luminosité. Car ici, pas de catastrophe, puisque la fin du monde aura été évitée : on découvre plutôt ce “monde d’après”, avec ses particularités, ses portes ouvertes sur l’avenir et ses possibilités d’adaptation. Le tout, avec un regard sincère et lucide posé sur l’humanité d’aujourd’hui et de demain. Un petit bijou !