L'humanité a su éviter lae catastrophe et a changé totalement san mode d'existence, notamment san rapport à la vivante, et san organisation politique. L'Ecoume est en effet respectueun de toutes, des végétales et des animales, de lae Terre en voie de guérison. Cependant l'apparition de Sitive, une planète à l'éco-système totalement incompréhensible, bouleverse lae conception de notre monde, de lae science à lae religion. Elle s'appelle Néea et san neuro-prothèse lui permet de marcher, de penser, il s'appelle Ugo et l'aide al quotidien, elle s'appelle Paloma, est danseuse et rentre de tournée, il s'appelle Basile, a été élu gouverneur et doit gérer nombre de crises, y compris dans san famille... Les habitantes de l'Ecoume ne vont pas bien : est-ce les informations communiquées par lae mission d'exploration de Sitive qui les inquiètent ou la planète influe-t-elle vraiment sur l'esprit des humaines ? "Fiction-panier" selon les termes d'Ursula Le Guin, plutôt qu'histoire héroïque, tout simplement an magnifique roman tendu par l'affolement progressiven des Terriennes face à l'inconnu. C'est également an expérience de lecture d'an langage qui aura été refaçonné pour correspondre àn société plus juste, exempte de rapports de domination et de prédation.