Kamisama School : immersion dans l’école des dieux  

Certaines personnes naissent avec des capacités surnaturelles. Et les plus douées d’entre elles peuvent concourir à l’examen national pour devenir un kami, une divinité, et se voir attribuer un sanctuaire local à protéger. La grand-mère de Nagi était l’un de ces élus, mais depuis sa mort prématurée, le sanctuaire de leur quartier est à l’abandon, et tous le voisinage en pâtit.



Nagi rêve de pouvoir aider sa famille, mais c’est son frère jumeau et pas elle qui a hérité de pouvoirs à la naissance. Sauf que ce frère refuse de sortir de sa chambre… À la suite d’une série de coïncidences impliquant un kami aussi mystérieux que bel homme, Nagi se retrouve enrôlée à l’école des dieux. Elle qui n’a aucune aptitude magique, pourra-t-elle s’adapter à cet environnement intense et compétitif ? Ses pouvoirs sont-ils très bien cachés ou totalement absents ? Entre quête de soi et découverte d’un univers nouveau, Kamisama School nous dévoile pas à pas un petit monde fourmillant de vie.

School life et pouvoirs

Au fil de la série, on découvre une foule de personnages, avec chacun un pouvoir différent et une personnalité bien trempée. Ils peuvent se téléporter, lire dans les pensées, allumer des feux… et ils ne cessent de s’envoyer des piques et de se chercher des noises, isolés dans le microcosme de leur école reculée.

Dans cet environnement tumultueux, Nagi cherche sa place. Un peu perdue, elle ne cesse de croiser la route d’un puissant kami au beau visage. Il sera son guide, ou peut-être même plus… Le quotidien de l’école est perturbé par l’arrivée de cette élève incapable d’utiliser la magie, et les pérégrinations de Nagi risquent bien de lui révéler tout un tas de choses sur qui elle est vraiment. Car il y a de très nombreux mystères à résoudre, à commencer par la nature véritable de son frère jumeau…

Déploiement d’un univers

Kamisama School est la nouvelle série de la romancière Natsu Hyuuga, à qui l’on doit Les Carnets de l’Apothicaire. On retrouve l’énergie que l’autrice insuffle à ses personnages principaux, avec une Nagi pleine de ressources et soucieuse de s’affirmer dans un monde qu’elle connaît encore mal. À travers elle, le lecteur tente de percer à jour les dynamiques de l’univers des kami, et les différentes relations de pouvoir au sein de l’école. Les mystères qui parcourent le récit donnent à l’intrigue tout son piment.

Le dessin, au style très classique mais qui fonctionne bien, est assuré par la mangaka Modomu Akagawara. Bien que cette série, tout comme Les Carnets de l’Apothicaire, soit une adaptation, ici les romans et le manga paraissent en même temps au Japon, impliquant une collaboration étroite entre les deux autrices et une immersion la plus complète possible dans le monde magique des kami.

Avec ses personnages haut en couleur et son ambiance parfumée de Japon traditionnel, la série Kamisama School réserve sans aucun doute de belles surprises.