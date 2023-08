Toi le frère que je n'ai que trop vu...

Peu charismatique, presque laide, une jeune fille, un peu en retrait, observe avec envie ce frère si charismatique, entouré de filles conquises. Au petit-déjeuner, elle remarque les tartines généreusement tartinées de confiture de figues et de fromage de chèvre qu'ils dégustent.

Si quelqu'un daignait l'observer, on apercevrait une fille à part, perdue dans des séries télévisées, grignotant des bonbons, et toujours dans l'ombre de ce frère si populaire. Elle a cette manière unique de raconter les choses, captivante et intrigante.

Son film préféré s'appelle À ma sœur, de Catherine Breillat – deux soeurs partant en vacances, l'une belle l'autre non, mais cette dernière assiste aux ébats sexuels de son aînée, avec l'impératif de préserver sa virginité... Bien entendu, le dénouement n'aura rien de prévisible, sinon dans sa tragi-absurdité. « La réalisatrice a dédié le film à sa propre sœur, d'où le titre "À ma sœur". Si je faisais un film, je le dédierais à mon frère », nous raconte le personnage de Karhu.

Personne ne s'adresse directement à elle, pourtant, à travers ses récits, on ressent les liens profonds entre frères et sœurs, les émotions, les désirs et les dynamiques sociales. Et puis, il y a un scooter brillant, rapide, dont l'une des pièces mécaniques modifie le mouvement. Un engin symbolisant la liberté, donc la seule échappatoire...

À écouter son monologue intérieur, teinté d'une certaine mélancolie, on passe en revue les relations familiales, l'amour, et ces hiérarchies sociales qui se créent autour d'un statut et des désirs. C'est une évolution complexe, marquée par une insatisfaction intérieure, comme si le cœur de son récit était un puzzle incomplet.

Mais À mon frère ne pose aucune question directe : c'est un roman de formation où l'absurde va de pair avec une haine intériorisée. C'est une histoire singulière, celle d'une fille qui semble mal à l'aise avec elle-même, évoluant à la périphérie d'un monde qu'elle peine à comprendre.