À mon frère

Dans ce livre, une jeune fille spéciale a des goûts bien précis. Elle aime le film "A ma soeur", manger des bonbons avec du chocolat, regarder certaines scènes d'"Amour, gloire et beauté", jouer des tours à son amoureux, lire un roman Harlequin et passer du temps discrètement dans un magasin. Mais ce qu'elle aime le plus, c'est son frère charismatique chez qui elle vit. Elle n'aime pas les filles qui sortent avec lui et fera tout pour les éloigner. Même si certains la trouvent différente, elle défendra son univers. "A mon frère" de E. L. Karhu raconte l'histoire d'une fille unique et mémorable.