Rachel Joyce : L’histoire d’une femme sur la voie de la consolation

BONNES FEUILLES - Il y a dix ans, Harold Fry entreprenait un pèlerinage pour sauver une amie malade. Aujourd’hui, c’est Maureen, sa femme, qui entame son propre voyage. Une carte postale venue du Nord a fait ressurgir les ombres d’un passé douloureux.

Mais Maureen n’est pas Harold. Elle ne traversera pas l’Angleterre à pied. Tour à tour franche et vulnérable, elle peine à tisser des liens avec les gens qu’elle croise. Elle n’a aucune idée de ce qu’elle trouvera au bout du chemin. Et, pourtant, elle le sait : elle doit y arriver.

L’histoire étonnante d’une femme qui, sur la voie de la consolation, explore l’amour, la perte, le chagrin, et découvre enfin la force du pardon.

Les éditions XO nous en proposent les premières pages en avant-première :

Rachel Joyce vit en Angleterre, dans une ferme du Gloucestershire, avec sa famille. Elle est l’auteure de La lettre qui allait changer le destin d’Harold Fry arriva le mardi... (XO Éditions, 2012). Adapté aujourd’hui au cinéma, ce roman a été sélectionné pour le Commonwealth Book Prize et le Man Booker Prize. Ses livres ont été vendus à 5,5 millions d’exemplaires dans le monde et traduits dans 32 pays.

Scénariste, romancière et dramaturge, elle a écrit une vingtaine de pièces pour la radio, adaptant des grands classiques, comme les ouvrages des sœurs Brontë, et des romans contemporains. Elle adapte actuellement Et si on dansait, l’un de ses romans best-sellers, pour le cinéma. L’Étonnant Voyage de Maureen Fry clôt la trilogie entamée avec La lettre qui allait changer le destin d’Harold Fry arriva le mardi...

