L'étonnant voyage de Maureen Fry

Après La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi et La Lettre de Queenie, le dernier tome de la trilogie Harold Fry ! Dix après le grand voyage de Harold, c'est au tour de sa femme, Maureen, de partir en pèlerinage. Maureen reçoit un jour une lettre inattendue qui va bouleverser l'ordre de sa vie. Cependant, Maureen n'est oas comme son mari Harold et a du mal à nouer des liens avec les personnes qu'elle rencontre. Elle devra lutter contre ses propres certitudes. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle doit aller jusqu'au bout du chemin et d'elle-même.