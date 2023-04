L'Inoubliable voyage de Miss Benson

L'extraordinaire épopée de deux femmes que tout sépare. 19 octobre 1950. La vie de Miss Benson commence aujourd'hui. A quarante-six ans, elle quitte Londres, l'enseignement, la grisaille... pour la Nouvelle-Calédonie. Il est temps pour la célibataire endurcie de partir à la recherche du scarabée d'or que son père lui avait fait découvrir dans un livre. Sur le quai de la gare, affublée de son casque colonial et de son filet à insectes, Miss Benson découvre celle qui sera son assistante durant cette expédition. Avec sa tenue rose vif et ses petites sandales à pompon, Enid Pretty, vingt-six ans, est loin d'être la compagne de voyage qu'elle avait imaginée. Pourquoi Enid, cette petite femme à l'allure délurée, est-elle prête à traverser la planète pour un scarabée ? De toute évidence, Enid emporte, elle aussi, ses secrets. Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Et pourtant, après des mois d'épreuves et d'aventures, leurs coeurs cabossés vont s'ouvrir. Et s'aider à se relever. Une amitié extraordinaire les liera à jamais...