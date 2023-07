Hildegarde : histoire d’une femme dans un médiéval merveilleux

Tout commence… avec une énumération de saintes. Hélendrude, Cordula, Ursule et tant d’autres – moniales, femmes de foi ou frappées de visions, tuées par la société de leur temps, tuées aussi par le temps lui-même. Hildegarde, elle, n’appartient pas à cette fresque, arpente un autre chemin, vers une autre destinée.

« Il est des saintetés passagères, des saintetés d’occasion que le temps se charge d’user, de réduire à l’état de trame, jusqu’à laisser, au travers, percer le jour. Leurs récits se défont, alors, et leurs héros, élevés par les circonstances au rang d’intercesseurs, redeviennent comme nous tous de simples noms, oubliés sitôt que prononcés. La sainteté véritable, à l’inverse, perdure malgré les hommes, car le regard de Dieu embrasse passé et avenir aussi bien que présent. »

Le roman en tant que tel n’est pas une biographie – loin de là. L’objectif n’est pas de présenter avec exactitude, année après année, la vie de la sainte Hildegarde. Pourtant, il est évident que l’auteur a fait un travail de recherche et de documentation colossal pour proposer un récit proche de la réalité de l’époque. Les conflits, les pèlerinages jusqu’à Jérusalem, les bains de sang sur les champs de bataille, le développement des savoirs, des croyances… et les histoires qui peuplent le XIe et XIIe siècles. Alors, s’il ne s’agit pas d’une biographie, qu’est-ce que c’est ?

Hildegarde n’est pas non plus un roman historique, chargé de faits ; il s’agit plutôt d’une fiction qui baigne dans un merveilleux médiéval qui enchante autant qu’il terrifie. L’imaginaire religieux permet la mise en avant d’une histoire à la fois réaliste, tout en étant le résultat d’une fiction pure.

On pourrait alors parler d’une mosaïque, d’une immense tapisserie qui déroule sa trame devant nos yeux. Une fresque, tout simplement. Et, toujours au cœur de ce récit, cette figure de Hildegarde, comme insaisissable, même lorsqu’on pense enfin se rapprocher de la vérité de cet être. Léo Henry propose une série de récits enchâssés les uns dans les autres. En véritable maître-conteur, l’auteur nous livre ce qui peut s’apparenter à une véritable constellation narrative, avec une compilation d’histoires où Hildegarde est présente.

Le tout est parfaitement représenté par le chapitre « Vita Hildegardis » : ce dernier, tenant sur presque une centaine de pages, contient une succession de témoignages concernant la sainte. Pour parler d’elle, ses membres de sa famille succèdent aux figures religieuses et aux nobles qui ont croisé son chemin à une période plus ou moins importante de sa vie. Toutes et tous, à leur manière, proposent une description de Hildegarde, une vision d’elle, grâce à un langage varié et d’une richesse époustouflante.

Ainsi, le roman de Léo Henry explore non seulement les multiples influences qui ont guidé les pas de cette femme, mais aussi et surtout l’influence qu’elle-même a pu avoir par la suite en tant que sainte cannonisée. « De Hildegarde, on retiendra surtout les avertissements à sa jeune sœur. Que ceux qui désirent accomplir l'œuvre divine n’oublient jamais leur condition d’humain, écrit-elle. Qu’ils aient toujours à l’esprit ce qu’ils sont et ce qu’ils sont amenés à devenir. Qu’ils laissent les affaires célestes entre les mains des êtres célestes, car ils demeurent exilés et ignorant de ces sujets. Ils ne pourront jamais chanter les mystères divins qu’à la manière d’une trompette, qui produit des sons mais ne peut être jouée à moins que quelqu’un ne souffle au travers. »

Le récit tel qu’il se dévoile à la lecture est à vivre comme une multitude de cheminements, à travers différentes thématiques et grâce au regard de différents personnages qui permettent de créer un univers mystérieux et mystique. La plume de l’auteur est fluide, précise, fascinante ; si bien que ce roman donne l’impression de s’écouler comme un fleuve, plus précisément comme le Rhin, qui traverse cette histoire de part en part. Impossible, donc, de ne pas se sentir porté par les mots de Léo Henry.

Ce voyage, tant temporel que géographique, est une aventure surprenante. Initialement publié en 2018, Hildegarde est un roman-monument dans lequel il est bon de plonger au moins une fois.