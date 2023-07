Parallélisme de Nicolas Nadé

Nicolas Nadé est un dessinateur plasticien venu à la bande dessinée presque par hasard, sous l’invitation et les encouragements de Jochen Gerner, qui l’avait invité à participer à la troisième livraison de Mon Lapin (L’association, 2013). Depuis, il a sorti un ouvrage remarquable, Quelques miettes à géométrie variable (Matière, 2017) qui mettait déjà bien en place un univers singulier qu’il continue de développer avec Parallélisme.

Dans son travail, Nicolas Nadé fait évoluer des formes abstraites (géométriques) dans des espaces abstraits (non-finis, illimités) au cours de séquences où elles traversent des surfaces et architectures complexes au travers desquelles elles mutent, suivant un mouvement permanent qui conduit la lecture.

Avec ces planches expérimentales, l’auteur se place en pleine filiation des travaux d’Alexis Beauclair ou Sammy Stein (tous deux publiés aux éditions Matière), tout en développant une esthétique singulière, une manière bien à lui d’aborder la bande dessinée.

Dans cet album entièrement en noir et blanc, il appose sur ses formes différentes matières et trames qui donnent de la texture aux images et permet de les creuser, de sonder la profondeur et l’éloignement. Si l’on pouvait reprocher l’aspect un peu froid de ces techniques, il nous semble au contraire qu’elles apportent beaucoup d’élégance et de raffinement. Elles opèrent immédiatement l’idée d’une démarche rigoureuse et extrêmement précise dans la conception. Surtout, les différents motifs parent les images d’une véritable séduction picturale qui fascine l’œil avant même que le regard ne commence à s’immerger dans le parcours qui s’ouvre à lui.

Vient ensuite le mouvement, séquencé presque à l’extrême, l’auteur prenant le temps de décrire chaque étape de l’élan qui se met en branle. Cette élongation du temps offre à voir une contradiction étrange et stimulante : d’une part, modélisant très précisément la trajectoire ou les déformations qui se réalisent, l’auteur permet au lecteur de bien comprendre ce qui se passe, de se rattacher à n’importe quelle case pour reprendre le voyage en cours si jamais il s’était perdu ; dans le même temps, l’attention demandée est croissante, car les cases s’accumulent et l’œil, habitué aux sauts temporels propres à la bande dessinée peut parfois avoir des difficultés à bien maintenir son effort de lecture. Nadé décélère complètement l’action, ralentissant drastiquement le temps jusqu’à réduire l’ellipse à une limite minimale. Ainsi, les séquences sont à la fois faciles et difficiles à lire.

Il explore aussi dans cet ouvrage les possibilités de la mise en page, déconstruisant la régularité mise en place dans les premières pages pour proposer des compositions de pages à dominante visuelle, se fondant toujours dans le récit (le principe narratif semble véritablement guider tous les choix de l’auteur). Les rythmes varient ainsi, certaines doubles pages sont éclatantes, tandis que d’autres, plus alambiquées, installent des symphonies graphiques saisissantes qui battent une cadence devenue harmonique.

Parallélisme propose une expérience de lecture rare assez stupéfiante. Tout en explorant la bande dessinée par ce qui pourrait la définir simplement comme des rythmes ou des mouvements, Nicolas Nadé élabore un cheminement visuel ludique autant que graphiquement parfaitement abouti.