Oiseaux de nuit de Nicolas Mahler et Jaroslav Rudis

Nicolas Mahler, dessinateur de bande dessinée bien connu des amateurs du catalogue de L’Association, et Jaroslav Rudis, romancier bien connu des amateurs de littérature tchèque, s’associe le temps d’un album savoureux. Avec Oiseaux de nuit, Mahler met son style minimaliste tout en délicatesse au service d’un récit aux dialogues ciselés.

Le premier use de son expérience de la bande dessinée pour sublimer les textes du second, jouant notamment sur un découpage des dialogues aérien et sur l’aménagement de silences qui scandent les répliques et qui en disent parfois plus long que de longs monologues. L’album peut ainsi se lire comme un exemple édifiant d’une rencontre artistique particulièrement fructueuse entre un dessinateur de bande dessinée et un dramaturge, chacun apportant son souffle à l’autre, sans jamais que l’un prenne le pas sur l’autre.

Les deux personnages de ce récit en forme de huit-clôt itinérant se livrent à une conversation indolente et pourtant tendue de vérités saillantes. Le houblon agît comme désinhibiteur et l’on sent une réelle sincérité qui se joue entre les deux comparses. Ils ne se jugent pas, s’écoutent avec bienveillance, se charrient avec empathie. Une profonde mélancolie plane sur ce duo de couche-tard, sur ces oiseaux de nuit, mais ne tombe jamais vraiment dans le pathos.

Ce vague à l’âme, caractéristique de ces instants où la fatigue se mêle aux vapeurs éthyliques, se lit comme une véritable mise à nue, un dévoilement de soi que seuls permettent ces instants suspendus. Certes, on tombe vite dans une philosophie de comptoir, mais celle-ci est magnifiée, dépeinte avec beaucoup d’esprit, et l’on se régale de ces accès absurdo-poétiques où s’illumine davantage la confusion du monologue qui se perd en conjecture que l’idée elle-même développée bon an mal an.

Nous accompagnons donc avec plaisir ces deux acolytes dont le ridicule et la mise en distance comique sont parfaitement incarnés par le dessin de Nicolas Mahler. Fidèle à son trait tout en simplicité, il dessine deux silhouettes minuscules écrasées par la ville comme par leur vie, qui déambulent dans les rues et conversent dans les bars. Aucune fioriture graphique, juste des lignes délicates essentielles à la bonne perception du récit, et dont le dénuement graphique figure parfaitement bien le naufrage intellectuel en train de se jouer.

Oiseaux de nuit est un nouveau très beau livre signé Nicolas Mahler, qui ne cesse de changer de registre, passant ces dernières années avec toujours autant de brio de l’adaptation de nouvelles à des récits plus biographiques pour aborder ici le huis-clôt à ciel ouvert.