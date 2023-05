Résidence autonomie : Salch temps pour les vieux

Résidence autonomie est l’exploration en caméra cachée la face cachée de l’Humanité. Celle qui n’est plus ni belle, ni jeune, mais toujours aussi délirante.

Salch a hérité de Reiser un goût pour le dessin accablant, qui fait ressortir le pire de ses personnages. Une dent manquante, un filet de bave, des yeux vitreux, une couche qui dépasse du pantalon de pyjama... rien n'échappe à son trait impitoyable. La résidence pour vieux est un décor qui lui permet de déployer sa férocité sur des locataires qui n'ont pas demandé à ce qu'on les mette en lumière.

Mais, de planche en planche, on se moque de moins et moins et, au-delà de la virulence et de la crudité de certaines scènes, c'est de la pitié que l'on ressent et de la compassion, pour ces résidents que la vie n'a pas vraiment ménagés et que tous, ou presque, ont abandonnés.

Une planche

Résidence Evil

Marc est assistant social et c’est plein de candeur qu’il accepte ce nouveau poste de surveillant de nuit : être payé pour dormir, qui refuserait ? Surtout quand c’est proposé par Pôle Emploi... Accueilli par Hamad, il va découvrir les cuisines, la salle à manger, l’ascenseur, les chambres, puis les habitants qui hantent ces lieux. Ce ne sont pas des fantômes qu’on peut exorciser, mais des petits vieux dont on ne peut se débarrasser, qu’il faut dorloter et satisfaire, car ils ont la vengeance facile...

Entre les chutes de lit, les couches pleines, la bouffe renversée, les crises de jalousie ou les pertes de mémoire, la liste des bottes secrètes auxquelles les locataires des chambres ont recours est trop longue à citer.

L'art du bon surveillant est de se faire respecter tout en était aimé, pour s'assurer que chacun continuera à faire preuve de bonne volonté et de coopération. Car le temps presse : tout le monde doit être descendu à l'heure du repas, ou au lit à l'heure du coucher. Jusqu'à ce qu'un des résidents ne soit plus capable de suivre le rythme, marque des signes faiblesse et de relâchement, et ne soit obligé de quitter définitivement perdue, car une fois leur autonomie perdue, ce qui attend les plus faibles est bien pire que ce lieu, c'est l'Ehpad et ses odeurs de mouroir.

Petites mains des fossoyeurs

Si tout le monde a encore en tête le scandale Orpea déclenché par la publication du témoignage de Victor Castanet dans Les Fossoyeurs (Fayard), on peut découvrir dans ce roman graphique la vie quotidienne des accompagnants dans une institution publique, gérée par une collectivité, où, même sans radiner sur tous les postes, on est obligé de compenser par une bonne volonté et une souplesse extrêmes le manque de personnel et de moyens.

À travers de courts chapitres de quelques planches, souvent drôles et marquants, Salch met en lumière aussi bien les initiatives misérabilistes de loisirs actifs pour grabataires que les trésors d’imagination et de positivité déployés par certains employés au moral plus résistant qu’une dalle de tombe. On rit, entre le rire jaune et l’humour noir, mais on s’apitoie surtout et on croise très fort les doigts de ne jamais, au grand jamais, aboutir dans un endroit pareil. Ni pour y bosser ni pour y résider.

