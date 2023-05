Quand un Nobel de Littérature apppelle ChatGPT au secours

Une part importante de l’attractivité d’un contenu provient de sa capacité à susciter le débat, voire la controverse. En résumé, il faut être le média (et le medium) où les conversations ont lieu. En parallèle, créateurs et éditeurs seront de plus en plus en concurrence avec des outils de l’intelligence artificielle, déjà partie prenante, et toujours plus perfectionnée. Comment ne pas perdre, au cours des prochaines années, son empire ?