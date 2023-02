Renaud Camus sur Sud Radio : haine et violence, sans contradiction

La station très à droite écope d'une mise en demeure de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour des propos que l'écrivain Renaud Camus a tenus à l'antenne, le 18 mars 2022.

Ce dernier était face à André Bercoff, dans le cadre de l'émission « Bercoff dans tous ses états ». Invité pour évoquer La dépossession : du remplacisme global, publié par les éditions La Nouvelle Librairie. Ce récidiviste de l'incitation à la haine intervient pour dérouler une énième fois sa théorie très en vogue à l'extrême droite, le « grand remplacement ».

Il avait déjà obtenu un temps d'antenne, pour ce faire, en mai 2021. Cette fois, son invitation s'inscrit aussi dans le cadre d'une campagne présidentielle, Camus ayant des prétentions pour diriger l'État — il a notamment créé le Parti de l'In-nocence en 2002.

Soigne ta droite

Sans trop de surprise, Renaud Camus s'engage rapidement dans la voie simpliste des théories d'extrême droite, grande amatrice du complotisme. Il définit ainsi le « grand remplacement » comme « le changement de peuple, et donc de civilisation, parce qu'évidemment on ne peut pas changer le peuple sans changer de culture et de civilisation, c'est la colonisation ».

Il cite le concept de « génocide par substitution » d'Aimé Césaire en l'adaptant à sa phobie de la différence. L'auteur se risque à des parallèles historiques douteux : « La colonisation Sud-Nord actuelle est beaucoup plus grave et beaucoup plus profonde que la colonisation Nord-Sud jadis qui était une conquête militaire, administrative [...]. »

Assurant que sa théorie n'est pas néo-nazie ni raciste, Renaud Camus précise toutefois que le grand remplacement lui-même est une « pratique nazie ». Il affirme encore que la population française serait devenue « indigène » dans certains territoires : « On appelle quartiers populaires précisément les quartiers d'où le peuple indigène a été chassé par une sorte de nettoyage ethnique, on appelle quartier populaire les quartiers où le peuple français n'est plus présent, il n'y a rien de plus menteur. »

La déontologie des programmes

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) garantit la liberté d'expression et de communication audiovisuelle, mais elle en encadre l'exercice, pour éviter les abus et les violations de la loi.

Parmi ses missions, l'Arcom doit veiller « au respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion par les éditeurs de services audiovisuels ». Diversité politique, juste représentation de la société, protection de la jeunesse, promotion de la langue française... Différents domaines sont pris en compte et surveillés.

Parmi ceux-ci, la déontologie des programmes, notamment radiophoniques : l'opérateur ayant obtenu le droit d'émettre se doit de respecter des engagements, y compris celui de s'assurer que ses programmes ne contiennent « [n]i incitation à la haine ou à la violence », « [n]i provocation publique à commettre [des] infractions », comme le souligne l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Cette responsabilité éditoriale est au cœur du premier article de la convention signée par les radios privées avec l'Arcom. En cas de manquement, l'opérateur est considéré comme avoir failli à son obligation de maitrise de l’antenne.

Un invité très bien reçu

La teneur des propos de Renaud Camus interpelle en premier lieu l'Arcom. Sa présentation du « grand remplacement », « qu'il impute aux personnes immigrées », l'a conduit à décrire « de manière inquiétante ce groupe d'individus dans son ensemble ». Et d'ajouter, « en employant un vocabulaire et en recourant à des comparaisons historiques invitant à la haine et à la violence à l'encontre de ce groupe en raison de sa race, de ses origines ethniques et de sa nationalité », indique l'Arcom.

L'« image inquiétante » des personnes immigrées est renforcée par leur représentation d'elles comme « refusant toute intégration à la société française du fait de leur statut de “remplaçants” et comme ayant une volonté de domination ». Autant de propos « de nature à susciter un sentiment de rejet et de crainte à l'égard de ces personnes encourageant ainsi des comportements discriminatoires à leur encontre », selon l'autorité.

Rappelons que Renaud Camus lui-même a été condamné en 2014 pour provocation à la haine et violence contre un groupe de personnes en raison de leur religion. Puis, en janvier 2020, pour un fait similaire : provocation publique à la haine ou violence en raison de l’origine, la race ou la religion, condamnation récemment confirmée en appel.

Autre préoccupation de l'Arcom, l'absence de régulation : le présentateur André Bercoff « a ouvert l'antenne du service pendant plus d'une demi-heure à une personne dont les idées sont connues, sans lui apporter de contradiction et en approuvant une partie des propos tenus », souligne-t-elle dans sa décision.

Nouvelle mise en demeure

L'Arcom, à l'issue de ses considérations, décide de mettre en demeure la station Sud Radio « de se conformer à l'avenir » aux dispositions de l'article 15 de la loi de 1986.

La station est coutumière de ce genre de rappel à l'ordre : dès août 2011, par exemple, le prédécesseur de l'Arcom, le CSA, pointe des « propos discriminatoires ». Devenue propriété du groupe Fiducial, fondé par le milliardaire français Christian Latouche, Sud Radio réserve petit à petit une plus large place aux idées d'extrême droite, puis au complotisme, notamment pendant la crise sanitaire.

Au début du mois de février, l'Arcom a « mis en garde » Sud Radio pour des émissions diffusées les 10 mai et 29 juin 2022. Cette fois, « Bercoff dans tous ses états » a laissé la place à « plusieurs déclarations orientées [...] sans véritable contradiction » au sujet de la guerre en Ukraine.

L'Arcom souhaite « prévenir avant de sanctionner », d'où les mises en demeure ou en garde. Ensuite, les sanctions peuvent être pécuniaires. Mais aussi aller jusqu'à la suspension de l’édition, de la diffusion, de la distribution du ou des services, voire « le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention » passée entre l'Arcom et l'opérateur privé.

Photographie : André Bercoff (capture d'écran YouTube) et Renaud Camus (Renaud Camus, CC BY 2.0)