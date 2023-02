Paideia : sauver l’humanité, mais à quel prix ?  

À présent, visualisez l'infini noir de l'espace. Les milliers de milliards d'étoiles, le silence, l'inconnu aussi loin que le regard peut porter. La lune, blanche et grise, ses cratères, sa lumière hypnotique, ses courbes familières. Une lune qui avait déjà été colonisée, lieu « où se réfugiaient les derniers richissimes, les plus habiles arnaqueurs, les traîtres et les meurtriers ». Lieu où, finalement, une énième guerre éclata, ne laissant que quelques survivants – c’est du moins ce que dit le conte.

Puis enfin, ces dix stations qui gravitent autour de la lune ; dans chacune d'elles, une jeune enfant et ses parents. Dix âmes exceptionnelles, aux capacités mentales surdéveloppées. Adaline, Adrienne, Guillemette, Hind, Ildiko, Kanom, Leilei, Philippine, Vassilissa et notre protagoniste. Cette dernière, à vrai dire, existe dans ce microcosme en tant que remplaçante d’une autre petite fille qui, malheureusement, n’avait pas survécu.

Elle souffre d’un rejet évident du reste du groupe, surnommée Quatre-virgule-deux : car contrairement aux neuf autres, elle n’est que 4,2 sur l’échelle de Breuil-Rostocka, unité de mesure de l’intelligence – et non pas le minimum requis de 4,5 pour la mission qui les attend. « Dans nos dix stations, nous apprenions à devenir les meilleures afin de sauver l’espèce disparue de notre monde originel, et j’appréciais ma chance, moi, simple quatre-virgule-deux, d’avoir été choisie pour lever le flambeau de l'humanité. »

Dans quelques jours, la Descente jusqu’à la lune. Dans quelques jours seulement, une nouvelle ère pour l'humanité commencera. Et cette fois-ci, elle subsistera, en toute élégance et retenue : « Car la politesse fonde toute société qui veut durer, et la nôtre durerait pour les millénaires des millénaires », dit-on.

Ces jeunes filles sont le futur de notre espèce, mais pas uniquement à cause de leur intellect époustouflant. Un autre facteur majeur vient peser dans la balance : leur utérus. Car voilà, ces gamines dopées aux hormones de croissances sont dotées de ces larges hanches pour une seule et unique raison : enfanter.

Repeupler l'humanité. Porter en elles embryons par milliers pour permettre à notre espèce de renaître. Une mission de taille, d'après un plan imaginé par une femme dont l'identité est tombée dans l'oubli. Alors qu’elles n’ont que sept ans, leur corps a été poussé vers une forme de maturité, le rendant donc prêt à porter ces futurs enfants de l’humanité. Ces petites mères n’ont plus qu’à se mettre au travail.

Oui, sauf que voilà : les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Pas pour notre narratrice, qui a elle soif d’aventure et d'exploration. Elle veut voir Mars, veut voir de ses propres yeux ce qu’il y a au-delà de ce qu’elle a toujours connu.

Après la révélation de son statut de nouvelle mère de l’humanité, comme ses camarades, la voici qui perd pied. Au départ, c’est un sentiment de fierté. Un honneur. Rapidement remplacé par une frustration et une incompréhension, un refus d'obtempérer. Une rage sourde qui enfle en elle. « Savoir gangrène autant qu’ignorer. » Et ce savoir la pousse au pire.

Paideia est un roman fracassant. À travers les pensées d’une narratrice aussi déroutante qu’attachante, l’autrice pique notre esprit critique, grâce à une plume efficace et pleine d’intelligence.

Simplement dit, ce récit permet de remettre en question les injonctions qui ont existé et continuent à affecter la moitié de la population : chaque femme. On questionne ici le droit de disposer de son corps comme on l’entend. N’est-il pas évident pour toutes et tous d’avoir cette liberté d’exister selon nos propres règles ?

Mais une telle liberté demeure-t-elle possible lorsque la renaissance d’une espèce entière dépend de notre sacrifice ? Éclot alors cette interrogation : ces dix jeunes filles ont-elles un droit à une quelconque agentivité ? C’est la pensée à contre-courant de la narratrice qui fait tomber les murs. Elle s’empare sans vergogne de son futur, de sa vie – de son corps. Personne ne lui a demandé son avis, on lui impose au contraire une mission qui détruira ses membres à petit feu. Alors elle se défend, elle se débat. Elle dit « non ».

Avec ce roman, Claire Garant prouve que la science-fiction ne cesse d’exister comme un véritable terrain de jeux pour explorer et remettre en question tous les sujets qui touchent, de loin comme de près, à l’humain. Hier, aujourd’hui, et demain. Sans jamais tomber dans un ton moralisateur, Paideia nous force à nous interroger, à hésiter, nous rebeller.