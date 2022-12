Entre influenceurs et Intelligence Artificielle, quelle place pour les éditeurs ?

Si « l'influence » devrait même grandir dans les années qui suivent, selon Mauricio Cabrera de Nieman Lab, le contenu informationnel et d’actualité, caractérisé par sa « neutralité », est en danger. Les créateurs reconnus ont des communautés, les éditeurs des audiences. D’un côté, la personnalité compte autant, voire plus, que le contenu, de l’autre, tout repose quasiment sur la qualité de l'offre, sauf quand il s'agit de plumes identifiées.

En outre, les internautes ne passent que quelques minutes à lire les actualités, mais investissent beaucoup de temps à regarder et discuter avec les créateurs sur Twitch, TikTok Live ou YouTube.

L'IA plus efficace pour créer de l'info ?



Pour Mauricio Cabrera de Nieman Lab, s’appuyer sur des informations régulières restera une activité clé pour la plupart des médias traditionnels, mais « la grande majorité ne réussira pas à survivre si elle donne la priorité aux algorithmes plutôt que de construire une relation plus profonde avec ses lecteurs ».

Ce dernier est formel : « L’intelligence artificielle sera bientôt plus efficace que les humains pour rédiger des nouvelles. » Certes non pour les fabriquer, car une intelligence artificielle, jusqu’à preuve du contraire, ne peut récupérer une information sur le terrain, mais bien traiter des données pour en faire des articles.

Face à cet état de fait, Mauricio Cabrera évoque l’importance de la « co-création ». Si cela se produit déjà dans certains nouveaux médias aux États-Unis, en France, la course aux chiffres personnels reste la priorité quasi générale. Néanmoins, beaucoup de grands éditeurs ont pris conscience des exigences des années 2020, soit de proposer du contenu plus proche du public, et plus identifié ; passant par les plateformes de streaming comme Twitch, YouTube ou encore TikTok Live.

Parmi les derniers médias innovants, on peut citer Puck qui ne publie pas de nouvelles régulières, mais partagent des analyses approfondies que les gens peuvent lire, écouter, avant d'en débattre avec les journalistes via des appels Zoom et des conférences exclusives. The Generalist, de son côté, installera par exemple un paywall sur son site en 2023, non sur du contenu exclusif mais sur l’accès à son réseau.

Du côté des libraires et des éditeurs, les réseaux sociaux sont aussi de plus en plus pris en compte. Par l’intermédiaire du mot-clé #BookTok, TikTok accueille des milliers de vidéos autour de la lecture et des livres, chaque jour. D’après les statistiques de TikTok, au 30 septembre 2022, 13 millions de vidéos ont été associées à cette catégorie, cumulant 80 milliards de vues.

La France n’est bien sûr pas épargnée par le phénomène : entre janvier et septembre 2022, 376.000 vidéos porteuses du mot-clé #BookTok ont été publiées par des utilisateurs français, soit 1,6 milliard de vues. D’après des chiffres de Médiamétrie datant de la fin d’année 2021, 15 millions de visiteurs uniques utiliseraient TikTok chaque mois, quasi seulement sur mobile (91 %).

L’intelligence artificielle s’invite aussi dans la création d’ouvrages. Le 18 novembre dernier, NBE éditions sautait le pas. La maison lancée en 2012 par David d’Equainville éditait le premier « méta-livre », disponible en librairie depuis ce 18 novembre, enfin pas intégralement... En parallèle de la version papier, une collection de NFT a été façonnée par l’Intelligence artificielle (IA) de la startup Selas AI. Chacun révèle une bribe de l’œuvre, ou quand le monde de l’édition traditionnelle rencontre le Web 3.0.

Des pratiques qui posent de nombreuses questions, comme au niveau du droit d’auteur. Pour rédiger des nouvelles d'actualité, l’intelligence artificielle devra-t-elle simplement s’atteler à citer ses sources ?

Crédits photo : Possessed Photography/Unsplash

