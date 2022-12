Catherine Clément raconte la guerre et l'extermination

Faut-il pour autant le redouter ? Bien au contraire : membre des services de l’Abwehr, c’est un antinazi convaincu qui va venir plusieurs fois au secours de la famille juive de notre auteure. Ce qui n’empêchera pas le drame de se nouer dans notre beau pays de collabos.

Bien qu’ayant déjà écrit son autobiographie (Mémoire, Stock, 2009), Catherine Clément raconte pour la première fois cette histoire déroutante et vraie, n’hésitant pas à se mettre en scène dès sa conception. Elle parle ainsi, pourrait-on dire, in et ex utero. Un récit exact et très personnel de la guerre et de l’extermination.

Les éditions du Seuil proposent d'en découvrir les premières pages :

Philosophe, romancière, essayiste, Catherine Clément est l’auteure de plusieurs dizaines de livres dont certains, comme Le Voyage de Théo (Seuil, 1998), ont été d’immense succès.

