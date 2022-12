Même si je dois y laisser ma culotte, un roman feel-good qui tombe à plat

Alice, une jeune décoratrice d’intérieur écossaise, est coincée dans un manoir situé dans le village imaginaire de Kinconquhar pour refaire entièrement son intérieur. Un travail titanesque qui la pousse à cohabiter avec les propriétaires et leurs employés. Dans un cadre excentrique peuplé de personnages loufoques et hanté par un fantôme aux tendances voyeuristes, Alice va faire face à ses propres contradictions de citadine indépendante et se redécouvrir.

Fil narratif convenu, personnages sans profondeur

Le point de départ du roman annonce d’emblée une narration « feel good » aux rebondissements humoristiques et à l’issue positive. Il y a un air de déjà vu qui rappelle les indissociables comédies romantiques américaines.

La protagoniste est l’un des éléments comiques principaux. Elle parle à voix haute, utilise des expressions désuètes et donne des noms enfantins à tous les objets. Le manoir est rebaptisé « Addams » et même son pneu y passe, car dans la bouche d’Alice il devient « Pirelli ». La jeune femme est un double trop analogue du personnage Bridget Jones du roman éponyme de Helen Fielding.

Cette dernière n’a jamais caché s’être librement inspirée d’Orgueil et Préjugés de Jane Austen pour le premier tome de Bridget Jones. Ici aussi la ressemblance est frappante. Jack qui est un peu l’homme à tout faire est un énième Darcy et Alice ne cessera d’osciller entre la répulsion et l’attirance. Les personnages secondaires, sans profondeur, n’intéressent pas vraiment.

Humour sans finesse

La narration et les personnages sont secondaires, car ce qui devait faire l’essence de ce roman c’est son humour décomplexé porté par un personnage féminin libérateur par son absence de conventions sociales. Le titre lance le ton : les plaisanteries seront graveleuses et sexuelles, le maître de maison jardinera nu et Alice devra faire face au fantôme obsédé par ses culottes. Mais l’ensemble flirte rapidement avec le mauvais goût. Le problème principal est le comique de répétition qui alourdit énormément la lecture. Les mêmes blagues sont réutilisées des dizaines de fois.

À chaque page soit Alice s’étonne d’avoir encore parlé à voix haute, compare la vision de Jack à un voyage express au Sahara ou se plaint de se brûler la rétine face au manoir. Ce qui fait la qualité des ressorts humoristiques c’est en partie leurs arrivées inopinées. Ici, le rythme a des accents brutaux en raison du langage grossier et des allusions sexuelles, mais les chutes comiques sont hautement prévisibles. Le meilleur élément est le fantôme Duncan, présence invisible et irrespectueuse qui arrache un sourire.

La lourdeur des blagues s’accompagne d’une écriture qui manque cruellement de finesse. Au-delà du fait que le texte est parsemé de fautes d’orthographes et d’oublis de mots, l’ensemble ressemble à des textos à la ponctuation intempestive. Le style est fluide, ce qui rend le roman relativement facile à lire. Mais il y a beaucoup trop d’onomatopées : « Ouh ouh ? » ; « Pffff ! » ; « Oh là là !! » ; « Humm, hum » ; « Beurkkk » ; « Eh eh ! ».

La narration est faite du point de vue interne, ce choix est souvent risqué, car il faut éviter les phrases convenues ou trop anecdotiques, Daphné Woodfight tombe dans le piège en proposant un ouvrage qui s’apparente à un flux de pensées incontrôlable. Il y a de bons éléments, car le personnage finit par être attachant en raison de sa simplicité et de sa spontanéité, le roman gagnerait donc à être retravaillé en profondeur pour rendre une écriture plus qualitative, donc une lecture agréable.

Ce premier roman présente de nombreux défauts, mais aussi, en germe, des qualités, notamment les personnages qui pourraient être plus approfondis. Le livre se referme avec l’impression d’être passé à côté de quelque chose qui aurait pu être tout à fait plaisant.